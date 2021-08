Migranti, Salvini: "Mentre si chiede il Green pass per andare in pizzeria sbarcano persone non vaccinate"

03 agosto 2021 a

"Il tema immigrazione è nei numeri: tra il pomeriggio e la notte sono sbarcati più di 700 immigrati irregolari e altri 800 sono a bordo di due navi, una francese e una tedesca. Non penso che, dopo il Covid, ci si possa permettere 1500 sbarchi al giorno". Parole di Matteo Salvini, leader della Lega, al banchetto di raccolta firme per i referendum sulla giustizia a Milano. "Mentre si chiede il Green pass per andare in pizzeria, ci sono persone che sbarcano da Paesi non vaccinati che, spesso e volentieri, scappano dai centri e girano. È un problema anche sanitario, oltre che economico, sociale e culturale. Non è un problema inventato dalla Lega: se invece di 30mila sbarchi fossimo alla quota dell’anno scorso, il problema non ci sarebbe", ha proseguito aggiungendo che "in tante periferie milanesi ci sono tanti immigrati regolari che si sono ben integrati, ma ci sono alcune zone con ghetti inavvicinabili anche dalle forze dell’ordine".

Questa notte sono stati effettuati sei salvataggi nelle acque al largo di Lampedusa. In totale 424 migranti sono stati condotti in porto dalle motovedette di capitaneria di porto e guardia di finanza. I primi 178 migranti, tutti di nazionalità bengalese, sono stati soccorsi al confine fra la Sar maltese e italiana dalla guardia di finanza, mentre gli 246 dalla capitaneria di porto quando erano già in vista di Lampedusa.

Tutti sono sbarcati sul molo Favaloro e poi sono stati sottoposti a visita medica e al tampone anti Covid. Dopo le procedure di identificazione, il trasferimento nell’hotspot di contrada Imbriacola, nettamente oltre la capienza massima: al momento ci sono oltre 1.400 ospiti a fronte di una capacità di 250 posti.

