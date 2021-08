Rsa, la circolare di Speranza: obbligo Green pass per i visitatori e tempo massimo 45 minuti

03 agosto 2021 a

Ore caldissime per il Green pass, che entrerà in vigore questo venerdì mentre continua la discussione interna al governo sulle possibili - e probabili - estensioni dell'obbligo di certificazione. Intanto, una circolare del ministro della Salute Roberto Speranza fa chiarezza sui tempi e i modi per visitare i propri cari nelle Rsa alla luce delle nuove misure: visite possibili in ogni giorno della settimana, festivi inclusi, con una durata massima di 45 minuti. Le certificazioni verdi, ricorda la circolare, "sono esibite dai familiari e dai visitatori, al momento dell'accesso alla strutture in questione, esclusivamente ai soggetti incaricati delle relative verifiche e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con conseguente esclusione della possibilità di raccolta, conservazione e successivo trattamento dei dati relativi alla salute contenuti nelle medesime certificazioni".

Una precisazione, sottolinea il Ministero, resa necessaria dalle "diverse e numerose richieste di chiarimento pervenute relativamente alle modalità di accesso/uscita degli ospiti e visitatori presso le strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative". In una lettera al coordinatore della commissione Salute della conferenza delle Regioni, poi, Speranza ha raccomandato la massima diffusione della circolare sul territorio proprio per garantire un uniforme accesso alle Rsa.

Continua a tenere banco anche la questione dell'obbligo di Green pass sul posto di lavoro. Si ì espresso in merito il segretario generale Uil Pierpaolo Bombardieri, ospite di Agorà estate su Rai3, raccontando l'incontro con il presidente Mario Draghi: "Siamo a favore dell’utilizzo del green pass per il tempo libero e le grandi manifestazioni ma l’obbligatorietà sui posti di lavoro è una questione da affrontare con molta delicatezza. Riguarda il diritto al lavoro e il diritto alla salute e, fra l’altro, le forzature che arrivano da alcune associazioni datoriali non servono" le parole del sindacalista.

