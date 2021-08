Covid, il bollettino di lunedì 2 agosto 2021: 3.190 nuovi casi e 20 morti. Tasso di positività al 3,8%

02 agosto 2021 a

Sono 3.190 i nuovi casi di contagio da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore, all'esito di 83.223 tamponi processati. Il tasso di positività, quindi, sale al 3,8 per cento. Ancora 20 i morti, a cui si aggiungono altri 19 ricoveri in terapia intensiva (attualmente sono 249) e 120 ricoveri con sintomi, che salgono così a 2.070. E' quanto riporta il bollettino di oggi, lunedì 2 agosto, sull'andamento dell'epidemia in Italia.

I ricoveri tornano così sopra quota duemila, a soli tre giorni dall'entrata in vigore del green pass obbligatorio per una serie di locali pubblici e attività, che si accompagna alle misure previste dal decreto Covid per limitare la diffusione del virus, che ormai vede nettamente prevalente la variante delta. Intanto l'Istituto superiore di sanità ha reso noto che sono 260 i morti per Covid e 81.714 i contagi censiti in Italia negli ultimi 30 giorni, di cui 915 hanno riguardato operatori sanitari. Sono i dati che emergono dall’ultimo aggiornamento (all’1 agosto) della Sorveglianza integrata Covid-19 in Italia, riportati sul portale Epicentro dell’Istituto superiore di sanità.

Il 53,9 per cento dei contagiati dell’ultimo mese sono maschi, il 46,1 per cento femmine. I guariti in 30 giorni sono stati 43.487. Da inizio pandemia nel Paese sono stati oltre 4,3 milioni i casi segnalati di cui 139.287 fra sanitari. I morti hanno raggiunto quota 127.285 (2,9 per cento del totale dei casi censiti). L’età mediana dei contagiati è di 46 anni guardando al dato complessivo da inizio pandemia, mentre negli ultimi 30 giorni è stata ben più bassa: 26 anni.

