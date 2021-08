Olimpiade, la premiazione di Jacobs e Tamberi: consegna medaglie d'oro e inno. Orario e diretta tv

02 agosto 2021 a

Notte di festa a Casa Italia dopo l'epica giornata ai Giochi Olimpici di Tokyo, ieri 1 agosto 2021. Un'Olimpiade destinata a passare alla storia dello sport italiano con l'incredibile doppietta d'oro firmata da Marcell Jacobs nei 100 metri e da Gianmarco Tamberi nel salto in alto. Ma oggi sarà un altro giorno da ricordare per i due atleti azzurri: sono infatti previste entrambe le cerimonie di premiazione.

Saranno infatti consegnate oggi le medaglie d'oro ai due atleti azzurri che hanno trionfato nei 100 metri e nel salto in alto. Appuntamento nella mattinata italiana quando potranno infilare la testa dentro quel nastro che consegnerà sul loro petto la medaglia più bella, potranno cantare l’inno come lo stesso Marcell ieri ha detto: "Non vedo l'ora di salire sul podio e cantare l'inno di Mameli". I due eroi azzurri potranno emozionarsi ancora sul gradino più alto dopo lo show andato in onda ieri L’appuntamento per le celebrazioni è alle ore 11.54 per Tamberi e alle 12 in punto per Jacobs. Diretta su Rai2, Eurosport e Discovery+. ​La cerimonia di premiazione arriverà dopo una finale attesissima per l'Italia: quella di Vanessa Ferrari nella disciplina del corpo libero di ginnastica (appuntamento alle 10,57).

Jacobs, nato in Texas ma cresciuto a Desenzano, ha vissuto un'Olimpiade incredibile inanellando prima il record italiano, poi quello europeo con la qualificazione alla finale. Poi la vittoria della gara regina dell'atletica con il tempo di 9"80 con cui cinque anni fa vinse l'oro a Rio, il terzo della sua storia, l'icona Usain Bolt. Una medaglia dunque che vale tantissimo, la prima per l'Italia nella storia dei 100 metri. Tamberi ha vinto l'oro ex aequo con Barshim (alla terza medaglia olimpica), salendo così sul gradino più alto del podio dopo cinque anni di grandi sofferenze e sacrifici in seguito al terribile infortunio al tendie del tallone d'Achille.

