Vaccini, Pfizer e Moderna aumentano i prezzi per l'Europa per la diffusione delle varianti

01 agosto 2021 a

a

a

Pfizer e Moderna hanno praticato un aumento dei prezzi per i vaccini per l’Unione europea. A scriverlo è il Financial Times, sottolineando che le richieste di dosi per i richiami e la diffusione di nuove varianti sorreggono la domanda dei prodotti più efficaci. Il Financial Times scrive che il prezzo di una dose di Moderna è salito a 25,50 dollari, come emerge dai contratti, in aumento rispetto al costo di circa 19 euro (pari a 22,60 dollari) e che il prezzo di una dose di Pfizer è aumentato 19,50 euro, in salita rispetto ai 15,50 euro precedenti.

Vaccini, attacco hacker al centro dati della Regione Lazio: tutti i sistemi disattivati

Per i nuovi prezzi, il Financial Times cita parti dei contratti che ha visualizzato. "I termini degli accordi, raggiunti quest’anno per un totale di fino a 2,1 miliardi di dosi fino al 2023, sono stati rinegoziati dopo che i dati delle prove di fase 3 hanno mostrato che i vaccini a Rna messaggero delle due società hanno tassi di efficacia più elevati rispetto alle dosi più economiche sviluppate da Oxford/AstraZeneca e Johnson & Johnson", scrive il giornale.

Umbria, flop del primo vaccine day per gli over 60. Solo 25 prenotazioni

Secondo un funzionario vicino ai negoziati, citato dal Financial Times, il nuovo prezzo di 25,50 dollari a dose di Moderna, pur essendo più alto dei 22,60 dollari del precedente accordo, è più basso del costo di 28,50 dollari su cui le parti si erano accordate inizialmente, un calo dovuto al fatto che l’ordine è cresciuto. Secondo la fonte citata dal giornale, le società hanno sfruttato il loto potere di mercato e usato la "solita retorica dell’industria farmaceutica...i vaccini funzionano quindi hanno aumentato il valore".

Selvaggia Lucarelli contro De Donno: "Spacciava per miracolosa una cura che non funzionava"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.