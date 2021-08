Covid, il bollettino dell'1 agosto 2021: 5.321 nuovi casi e 5 morti

01 agosto 2021 a

a

a

I nuovi casi di positività al Covid sono 5.321 e solo 5 i morti. Dal bollettino di oggi, domenica 1 agosto, tuttavia si evidenzia una crescita dei ricoveri ordinari (+103 in 24 ore) e di quelli in terapia intensiva (+16), tanto che questi ultimi salgono a quota 230, mentre i primi a 1.854 posti letti occupati.

Green pass non ricevuto o smarrito? Ecco come recuperarlo

Sono questi i dati più importanti resi noti dal ministero della sanità. Il tasso di positività sale al 3,2 per cento, visti i 167.761 tamponi eseguiti. I guariti sono 1.250, per un totale di 4.135.930 persone da inizio pandemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Il Lazio (716), la Toscana (702), la Sicilia (581), la Lombardia (777), e l’Emilia Romagna (606). Intanto sei adulti su 10 in Italia sono ora completamente immunizzati. Si tratta di oltre 32 milioni di persone, un numero importante che avvicina l’Italia all’obiettivo di raggiungere l’immunità di comunità entro fine settembre. Il governo e la struttura guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, lavorano senza sosta per fronteggiare la variante Delta che ha fatto entrare il nostro Paese nella quarta ondata dei contagi e minaccia gli ospedali.

Umbria, flop del primo vaccine day per gli over 60. Solo 25 prenotazioni

In questa ottica riveste un ruolo fondamentale il Green pass, che dal 6 agosto sarà richiesto per sedersi ai tavoli al chiuso di bar e ristoranti, accedere a eventi sportivi, spettacoli anche all’aperto, cinema, teatri, palestre, piscine, centri termali, fiere, congressi, sale gioco e bingo. Ma per il Certificato Verde sono in arrivo nuovi sviluppi: il premier Mario Draghi dovrebbe portare un nuovo decreto in Consiglio dei ministri già questa settimana, per estendere l’obbligatorietà del Pass anche per i trasporti. Difficile che l’estensione diventi operativa prima di settembre, visto il pressing della Lega per lasciare l’estate libera da vincoli per non danneggiare il comparto turismo.

Vaccini, attacco hacker al centro dati della Regione Lazio: tutti i sistemi disattivati

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.