Oroscopo del Corriere di domenica 1 agosto 2021: le previsioni dei segni zodiacali

31 luglio 2021 a

a

a

Ecco le nuove previsioni dell'oroscopo del Corriere dei dodici segni zodiacali per la giornata di domenica 1 agosto 2021.

ARIETE

Tre problemi all'orizzonte: la voglia eccessiva di spendere, il desiderio irrefrenabile di cibo e l'incapacità di comunicare con gli altri. Giornata inquieta.

TORO

Con la mente siete già in vacanza, ma purtroppo si prospetta ancora una giornata faticosa. Tutti i vostri sacrifici, però, saranno ricompensati.

GEMELLI

Il problema è uno: vi annoiate e non sapete come fermare questa tendenza. Oggi forse non sarà possibile: non siete stimolati da fattori esterni.

L'oroscopo di Paolo Fox della prima settimana di agosto: la classifica dei segni | Video

CANCRO

La saggezza potrebbe non essere la vostra peculiarità, eppure oggi riuscirete a dimostrarla sia con le parole che con i fatti trasformandovi in leader.

LEONE

C'è una guerra interplanetaria in corso che inevitabilmente finisce per avere ripercussioni su di voi, anche se non la vedete. Gli effetti si sentono.

VERGINE

Benedirete il dì di festa: non c'è niente di più bello che oziare, divertirsi e godersi la compagnia dei propri cari senza i soliti impegni quotidiani.

BILANCIA

Oggi non guarderete mai l'orologio e sarà questa la prima vittoria: fare ciò che si vuole è una conquista meravigliosa, godetevi la giornata.

SCORPIONE

L'influenza di Urano vi porta a essere un po' irrequieti: vorreste fare tante cose, ma non avete le idee chiare e forse riuscirete a farne poche.

L'oroscopo di sabato 31 luglio: le previsioni di tutti i segni zodiacali

SAGITTARIO

State pensando di cambiare il vostro atteggiamento, in particolare per ciò che concerne la sfera alimentare, ma oggi forse non è il giorno giusto.

CAPRICORNO

Sembra che Luna, Urano e Nettuno si siano accordati per apparecchiarvi la tavola e mettervi a disposizione tutte le leccornie che desiderate.

ACQUARIO

Se qualcuno vi chiederà di spostare una sedia, oggi lo prenderete come un impegno troppo stressante: lo stato d’animo è più o meno questo...

PESCI

Chi cerca la baldoria potrebbe non essere accontentato, chi vuole solo pace, armonia e serenità avrà ciò che desidera. Giornata senza squilli.

Paolo Fox, l'oroscopo della settimana dal 24 al 31 luglio: la classifica dei segni zodiacali | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.