Incendi in Sicilia: a Catania case evacuate, lido distrutto e aeroporto chiuso

31 luglio 2021 a

a

a

Vigili del fuoco ancora impegnati senza sosta, da ieri, in Sicilia. In particolare nella zona del Catanese. Fiamme in diverse aree della costa ionica e dell’entroterra, interessata anche la Piana di Catania dove sono presenti diverse coltivazioni. Non risultano persone coinvolte. Nelle ultime 24 ore sono 250 gli interventi in Sicilia da parte dei vigili del fuoco.

#Oggi i #vigilidelfuoco hanno effettuato 370 interventi per #incendiboschivi, 140 solo in Sicilia, criticità anche nel Lazio, Puglia e Campania. Nella clip elicottero AW 139 in ricognizione aerea per un incendio in via Palermo, alle porte di #Catania [#30luglio 17:30] pic.twitter.com/0Emioyok1I — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 30, 2021

A Catania la zona maggiormente colpita è quella nel rione Fossa Creta dove diverse famiglie sono state costrette a lasciare le loro case. Nella zona si alza un'intesa nube di fumo. Chiuso al traffico l'asse dei servizi e bloccato l'accesso anche ad alcune strade. Un rogo ha distrutto lo stabilimento balneare Le Capannine del lungomare della Plaia. Chiuso anche, per due ore, l'aeroporto di Fontanarossa, mentre l'emergenza incendi ha clpito anche Palermo e Siracusa.

Incendi in Sardegna, strage di animali: la foto virale della volpe carbonizzata

In particolare 150 persone sono rimaste bloccate dagli incendi in due zone marinare di Catania sono state salvate da mezzi navali e personale della Capitaneria di porto. Le persone soccorse sono dei villaggi Primosole e Azzurro. Alcuni di loro hanno perso la casa e saranno ospitati nel Palazzetto dello sport di piazza Spedini messo a disposizione dal Comune. Per fuggire alle fiamme si sono recate sulla spiaggia dove sono state soccorse dalla guardia costiera prima con dei gommoni e poi trasbordate su motovedette. Sul posto anche un rimorchiatore e una mezzo navale della Guardia di finanza.Gli interventi sono stati coordinati dalla prefettura. Sul posto hanno operato diverse squadre dei vigili del fuoco, della protezione civile e del corpo forestale presente anche propri elicotteri. Si sono registrati anche momenti di tensione con gli abitanti preoccupati dall'evolversi della situazione. In questo momento le fiamme sembrano essere sotto controllo. Il capo dipartimento della Protezione civile, Salvo Cocina, ha richiamato tutto il personale e sospeso le ferie per l'emergenza incendi non solo a Catania ma in diverse province in Sicilia.

Non ha abbandonato il gregge alle fiamme: il cane eroe che ha commosso l'Italia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.