Un Maradona per il centrodestra a Napoli, Hugo candidato. Chi è il fratello di Diego, moglie e figli

Un Maradona alla guida di Napoli. Almeno è quello che si augura la lista Napoli Capitale, che ha deciso di candidare tra le proprie fila Hugo Maradona, fratello di Diego Armando.

Hugo appunto sarà candidato con il centrodestra alle elezioni amministrative di Napoli e sarà capolista della lista Napoli Capitale a sostegno della candidatura a sindaco di Catello Maresca.

Ad annunciarlo Enzo Rivellini, presidente di Napoli Capitale ed ex europarlamentare. "Sarà felice di occuparsi di giovani, ragazzi e bambini fragili che vivono condizioni di disagio sociale ed educativo per poter garantire loro quei parametri essenziali di cui tutti hanno diritto - ha spiegato Rivellini - il suo desiderio è di creare le condizioni per vedere gli 'scugnizzi napoletani' felici su un campo di calcio o di gioco, sottraendoli alla strada e alla malavita.

Maradona scende in campo con la squadra di Napoli Capitale, perché Napoli Capitale è affine, dal simbolo fino alle nostre mission, alla difesa dei più deboli, il profondo convincimento sociale, alle sue idee".

Martedi 3 agosto alle ore 11, al gazebo davanti alla Curva B dello stadio Diego Armando Maradona, si terrà una conferenza stampa per ufficializzare la candidatura alla presenza dello stesso Hugo Maradona, di Catello Maresca e di Enzo Rivellini. "Nell’occasione presenteremo i punti programmatici del suo piano per Napoli", ha concluso Rivellini. Per quanto riguarda la vita privata di Hugo Maradona, Hugo si è sposato nel 2016 con una donna napoletana, Paola Morra. Era ancora molto giovane quando è invece convolato a nozze con Maria Delia Occhionero, grande amica di Cristina Sinagra, con cui Diego ha avuto un figlio riconosciuto solo in tarda età. Hugo ha tre figli, Nicole, Thiago e Melina, che vivono a Miami.

