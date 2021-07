Weekend da bollino rosso con picchi di 40 gradi. Ecco le città più calde in Italia

30 luglio 2021 a

Termometri arroventati in quasi tutta Italia per questo fine settimana a cavallo fra luglio e agosto. Secondo l’ultimo bollettino curato dal Ministero della Salute, domani sarà allerta di "livello 3", che tutti noi conosciamo con il nome di "bollino rosso", a Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara e Trieste e allerta di "livello 2" (bollino arancione) a Bari, Bologna, Catania, Firenze, Rieti, Roma e Viterbo.

Domenica 1 agosto il caldo si intensificherà ulteriormente, con l’allerta 3 che riguarderà anche Bari e Catania . Termometri in panne: domani si attendono picchi di temperatura percepita di 38 gradi a Catania e 37 a Bari, Firenze e Palermo mentre per domenica sono previsti picchi di 40 gradi a Bari, 39 a Catania e Palermo, 37 a Pescara. Secondo il Ministero, il "livello 3" indica "condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche"; il più mite bollino arancione, invece, indica "condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili".

Un altro weekend di calura attende anche la Sardegna, già piegata dai roghi degli ultimi giorni, tanto che la Protezione civile regionale continuerà a mantenere l’allerta arancione per gli incendi, in particolare nella fascia centrale dell’isola.

Il caldo soffocante ha spinto anche le autorità palermitane a sospendere temporaneamente, nelle ore più calde, le vaccinazioni nell’hub Palermo Fiera, specialmente dopo il bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale per l’allerta caldo e il rischio incendi in Sicilia. Nella fascia oraria 11-20 non sarà dunque possibile recarsi all’hub provinciale di Palermo per sottoporsi a tampone drive-in o vaccinazione o chiedere il rilascio del green pass.

