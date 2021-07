Russia, errore nella fecondazione in vitro: donna partorisce un figlio non suo. La scoperta dopo due anni

30 luglio 2021 a

Uno scambio di figli avvenuto molto prima della nascita. Il bizzarro equivoco si è verificato in un laboratorio russo dove si effettua la fecondazione in vitro. Questi i fatti, riportati dal Sun: nel 2019 una madre ha dato alla luce il figlio di un'altra donna a causa di un errore durante il processo di fecondazione in vitro. Il fatto è accaduto in Russia e la protagonista è Olga Alyokhina, 33enne di Chelyabinsk. Secondo quanto riportato dalla testata britannica, i genitori hanno intuito che il bimbo avuto due anni fa non era loro figlio biologico a causa del diverso gruppo sanguigno. I due erano infatti rimasti sorpresi di sapere che quello di Denis, questo il nome del bambino nato nel novembre 2019, fosse A, mentre quello di Olga e di suo marito sono rispettivamente B e 0.

Alla donna è stato anche suggerito di affidare il bimbo ad un orfanotrofio, ma Olga è stata categorica: "Non rinuncerei mai a Denis. L'ho allattato. È il nostro figlio tanto atteso. Tuttavia - ha aggiunto la Alyokhina - i veri genitori di Denis hanno il diritto di sapere. Se riuscissimo a rintracciarli, mi piacerebbe frequentarli". A questo punto, infatti, è estremamente probabile che il figlio biologico di Olga sia a sua volta stato partorito da un'altra donna che si era rivolta allo stesso centro. Proprio per questo la 33enne ha rotto il silenzio e ha deciso di raccontare ai media la storia, nella speranza di poter scoprire la verità.

"Ero in un profondo stato di shock", ha raccontato Olga quando ha scoperto la verità grazie a nuovi esami del sangue e a un test genetico. La coppia ha ricevuto 30.000 sterline di risarcimento dal Centro perinatale regionale di Chelyabinsk, a cui si era rivolta per la fecondazione in vitro date le difficolta a rimanere incinta.

