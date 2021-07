George Clooney, villa di Como danneggiata dal maltempo. Il racconto: "Peggio di quello che pensassi". L'aiuto ai volontari

29 luglio 2021 a

"E' molto peggio di quello che pensassi. Ci vorranno anni e milioni di dollari per riprendersì. A Cernobbio la situazione è molto grave e a Laglio anche peggiore. Ma questa città è sempre stata forte e continuerà a esserlo: è un posto davvero resiliente". Così l’attore George Clooney ha commentato al Tg1 i disastri provocati dal maltempo nel Comasco e in particolare nella zona di Cernobbio e di Laglio. Proprio a Laglio, il divo è proprietario di una prestigiosa residenza affacciata sul lago, "Villa Oleandra", in cui si trovava da settimane. Ha quindi assistito in prima persona alla violentissima ondata di maltempo che ha messo in ginocchio l'intera zona.

Il violento fiume di fango, che ha causato gravissimi danni nei dintorni del lago di Como, non ha certo risparmiato il suo principesco ritiro, dove il divo di Hollywood stava trascorrendo le vacanze con la moglie, Amal e i due figli gemelli. A quanto pare, la massa di detriti avrebbe raggiunto il balcone del primo piano della villa, addirittura bloccando l'ingresso di casa. Ma George Clooney è un pragmatico e si è subito messo all'opera, in primis, per confortare la comunità, a cui è molto legato. E così si è recato sia a Laglio che a Cernobbio per dare una mano ai volontari e portare solidarietà alle tante persone affrante.





"Abbiamo ponti abbattuti, case lesionate e forse non più agibili, persone che hanno perso tutto, muri demoliti, valli in situazioni di grave, potenziale pericolo. Attività commerciali e abitazioni private parzialmente danneggiate. Ora è il momento di rimboccarci le maniche e ricominciare". Lo ha scritto su Facebook il sindaco di Laglio, Roberto Pozzi, allegando una foto insieme all'attore americano. Dietro di loro, la devastazione causata dalla eccezionale ondata di maltempo.

