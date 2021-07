Scuola, la bozza del piano del Cts per il rientro in classe: mascherine sopra i 6 anni, aerazione dei locali ma nessuno screening

29 luglio 2021 a

a

a

Il comitato tecnico scientifico (Cts) ha stilato la bozza del Piano scuola 2021/2022 che contiene le norme per il rientro il classe degli studenti a partire da settembre. Secondo quanto contenuto nel documento, "il Cts conferma che il dispositivo di protezione respiratoria previsto è la mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico o di comunità (solo di tipo chirurgico ove non sia possibile rispettare il distanziamento). Per il personale della scuola, invece, il dispositivo di protezione delle vie respiratorie da adottarsi è la mascherina chirurgica o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio. I bambini sotto i sei anni di età continuano a essere esonerati dall’uso di dispositivi di protezione delle vie aeree. Rimane ’raccomandata una didattica a gruppi stabili (sia per i bambini che per gli educatori e il personale scolastico in generale), nonché particolare attenzione ai dispositivi di protezione del personale scolastico medesimo, che rimangono quelli previsti per l’a.s. 2020/2021", si legge.

I presidi vogliono fare in fretta: "Regole certe o dad. Sì all'obbligo vaccinale"

Inoltre, "nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola, relativamente alla sanificazione straordinaria da effettuarsi in conseguenza, il Cts indica ce questa: va effettuata se non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, non è necessario sia effettuata da una ditta esterna, non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria, potrà essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria". Non sono previsti screening in vista della ripresa delle lezioni: "non appare necessario, secondo quanto evidenziato dal Cts effettuare test diagnostici o screening preliminari all’accesso a scuola ovvero in ambito scolastico. Rimangono, di converso, confermate le ordinarie procedure di trattamento di sospetti casi positivi a scuola da gestire, come di consueto, in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti", riporta il documento.

Mattarella scagiona il green pass: "Il virus limita la libertà, non le regole per batterlo"

Inoltre "il comitato conferma la necessità di continuare ad assicurare il rispetto delle ordinarie misure di areazione dei locali e della pulizia quotidiana, accurata e ripetuta, di tutti gli ambienti. Dovrà pure proseguire la pratica dell’igiene delle mani e la messa a disposizione di erogatori di prodotti disinfettanti, già ordinariamente adottati dalle istituzioni scolastiche" mentre "Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, il Cts non prevede in zona bianca l’uso di dispositivi di protezione per gli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è richiesta l’adeguata aerazione dei locali".

Vaccino, Aifa approva Moderna per la fascia dai 12 ai 17 anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.