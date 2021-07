Terremoto magnitudo 8,2 in Alaska, allarme tsunami in Usa e Hawaii

29 luglio 2021 a

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 8,2 è stata registrata oggi al largo della penisola di Alaska. L’Us Geological Survey ha riferito che il terremoto ha colpito 91 chilometri a sud-est di Perryville, in Alaska. Altri due terremoti con magnitudo preliminare di 6.2 e 5.6 si sono verificati nella stessa area entro mezz’ora dal primo, secondo quanto riportato dall’ente. Il terremoto di magnitudo 8,2 registrato al largo delle coste dell’Alaska sud-occidentale ha provocato un allarme tsunami, tuttora in vigore in alcune zone dello Stato americano. Come riferisce il sito del centro allerta tsunami, l’allarme è stato divulgato dalla Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) sulla sua pagina web dopo la scossa, il cui epicentro è stato localizzato 90 chilometri a sudest di Perryville mentre l’ipocentro a 46,7 chilometri di profondità.

La disposizione è in vigore per l’Alaska meridionale e la Penisola, lungo del coste del Pacifico da Hinchinbrook Entrance a Unimak Pass. L’allarme che era stato emesso per le zone costiere delle Isole Aleutine, arcipelago situato nell’Oceano Pacifico settentrionale tra Usa e Russia, è rientrato alla luce "di informazioni aggiuntive e analisi che hanno meglio definito la minaccia". Anche le autorità delle Hawaii hanno emesso un allarme tsunami dopo la forte scossa di terremoto di 8,2 gradi di magnitudo registrata al largo dell’Alaska. Secondo Honolulu Star Advertiser, il Pacific Tsunami Warning Center ha elencato la magnitudo 8,1 e ha detto che "è in corso un’indagine per determinare se c’è una minaccia di tsunami alle Hawaii".

Anche il Perù sotto minaccia sismica: nella notte italiana (circa le 19:30 locali) un terremoto di magnitudo 5,8 Richter e due successive scosse di assestamento di 5,1 e 4,6 hanno scosso la costa settentrionale del paese iberoamericano. Al momento non si registrano danni a persone o cose, secondo quanto riferito dall’Istituto geofisico del Perù. L'epicentro del sisma è stato localizzato nell’Oceano Pacifico, 122 chilometri a ovest della città di Trujillo, a circa 500 chilometri a nord di Lima.

