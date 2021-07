Istituto San Francesco, garanzia di alta qualità per diplomi e recupero degli anni scolastici

29 luglio 2021 a

Diploma di Stato e recupero degli anni scolastici sono gli ambiti per i quali l’Istituto San Francesco è ormai diventato una soluzione più che collaudata per tanti studenti, a livello nazionale e non solo.

Istituto San Francesco: "La scuola dove la maturità corrisponde al capitale umano"

In questo periodo anche a livello di comunicati ministeriali il caos nell’ambiente didattico regna sovrano; l’argomento su cui si concentra la discussione è la tipologia di somministrazione della Didattica, e se in Dad, in presenza o Did. L'Istituto San Francesco può far valere il fatto di avere oltre 20 anni di esperienza di insegnamento sia in sede che a distanza. Ecco perché lo stesso istituto può garantire la preparazione in ogni situazione, e guidare sia i ragazzi che gli adulti in un percorso fluente. Nell’Istituto San Francesco l’elemento centrale è da sempre lo studente con le sue esigenze, sia di apprendimento che di tempo, per questo la San Francesco è la scuola adatta agli studenti lavoratori, militari in carriera, oppure sportivi professionisti.

L'Istituto San Francesco torna in presenza

La stessa Direttrice, Sara Bacelli, ci racconta di studenti che a causa di intensi impegni nel campo sportivo, avevano accumulato situazioni di stallo a livello scolastico, ed il recuperare gli anni perduti, ha rafforzato la loro autostima al punto da migliorare anche nelle prestazioni sportive. La Direttrice ribadisce, l’esperienza ci ha insegnato a dare soprattutto fiducia allo studente - giovane o adulto che sia - che in primis è una persona e ognuno con dinamiche proprie: una volta che la collaborazione sinergica tra il corpo docente e il team di Tutor riesce ad innescare il circolo virtuoso, i risultati non tardano ad arrivare. Effettivamente se si fanno un po’ di ricerche nel web, oltre alle recensioni entusiaste di coloro che si sono diplomati con Istituto San Francesco, si possono trovare piattaforme totalmente estranee a www.istitutosanfrancesco.com e che giudicano l’Istituto San Francesco, con sede a Perugia e Foligno, tra i migliori per il conseguimento del Diploma di Stato in sede e online. Chiedendo alla direttrice qual è il segreto di questi risultati, ci parla di un notevole lavoro di squadra: il primo approccio avviene con i consulenti didattici che offrono una assistenza gratuita mirata a capire quali sono gli obiettivi del futuro diplomato per individuare insieme a lui, l’indirizzo di studio che più fa al suo caso, valutando i suoi personali talenti e la sua vocazione professionale. E considerato che l’Istituto San Francesco ha tutti gli indirizzi di studio, da subito offre un concreto ed efficace servizio di orientamento. Successivamente all’iscrizione si viene contattati da una tutor che seguirà, guiderà e accompagnerà lo studente in tutto il percorso scolastico, dall’iscrizione al Diploma di Stato. Per di più un’altra grande forza è il corpo docente, con dei professori altamente qualificati che oltre a possedere un alto livello di preparazione nelle rispettive materie, hanno anche abilità e conoscenze pedagogiche che consentono di creare un rapporto empatico con gli studenti e così le lezioni si svolgono in un clima sereno e stimolante, che favorisce l’apprendimento. Oggettivamente tutte queste caratteristiche determinano che l’Istituto San Francesco è sicuramente una scelta di alta qualità.

