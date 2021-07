Vaccino obbligatorio, per Vaia "anche a personale sanitario, della grande distribuzione e forze dell'Ordine"

27 luglio 2021 a

Sì all’obbligo di vaccinazione anti Covid a scuola perché "tutte le persone che hanno rapporti con il pubblico, a mio giudizio, devono essere vaccinate: personale sanitario, scolastico, della grande distribuzione, forze dell’Ordine". Per la scuola in particolare, "tutti vanno immunizzati, anche i ragazzi, dai 12 anni in su". Lo ha detto il direttore sanitario dell’Inmi Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, intervenuto alla trasmissione Agorà Estate, su Rai3, in merito al grande tema dell'obbligatorietà a scuola per il personale Ata e docenti. "Quello che mi desta perplessità è che noi arriviamo con mesi di ritardo forse anche un anno" ha aggiunto. "Nelle piccole comunità come le scuole il focolaio può essere portato dall’esterno: da casa, dai trasporti. E su quest’ultimo settore siamo troppo lontani dalle risoluzioni. Stiamo arrivando tardi".

E ancora: è importante vaccinare i ragazzi, "in particolare i giovani dai 12 anni in su". Mentre dai 12 in giù, fascia per la quale non è ancora approvato nessun vaccino, "ho delle perplessità. Mi preoccupa il rapporto rischio-beneficio, perché sarebbe tutto orientato sul rischio e poi perché il contagio sotto i 12 anni è statisticamente irrilevante" ha detto il direttore dell’Inmi Spallanzani di Roma. Specificando che "il vaccino anti Covid è fondamentale. Ma non è una pozione magica, non ci trasforma in Superman. Quindi bisogna continuare per il tempo che ci separa dalla fine della pandemia, che si assottiglierà sempre di più, ad avere comportamenti responsabili" ha specificato Vaia.

"Quando abbiamo aperto agli stadi agli Europei abbiamo detto che nessuno doveva partire se non era negativo al tampone, oggi dobbiamo dire che nessuno deve partire se non è vaccinato. Con il vaccino probabilmente, tenendo presente rischi e benefici, noi dovremmo togliere la schiavitù del tampone e della quarantena" ha concluso Vaia.

