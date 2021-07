Meteo: estate rovinata al nord, caldo anomalo nel centro-sud

26 luglio 2021 a

Rovesci e temperature in calo nel Nord Italia, almeno fino a martedì 27, mentre nel Centro-Sud continueranno a registrarsi temperature elevate per tutto il mese: queste le ultime previsioni meteo. Il maltempo, moderato su tutto il Settentrione, causerà localmente anche forti temporali. Si registrano perturbazioni diffuse in Lombardia (a Milano cielo scuro e carico di pioggia), specialmente nelle aree più a nord, con rovesci e temporali anche in Trentino. Il rischio di piogge resterà attuale fino a martedì 27., mentre il resto d'Italia, nonostante un cielo a tratti nuvoloso, continua a sperimentare temperature record, con picchi vicini ai quaranta gradi nel Sud e in Sicilia.

Moderato maltempo su tutte le regioni del Nord con rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità su Piemonte e Lombardia. Tempo incerto anche in Valle d’Aosta, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Dalla sera sono previsti un assorbimento dei piovaschi e parziali aperture nel centro-nord. Nuvolosità sparsa al Centro e in Sardegna con rischio di isolati rovesci in Toscana e sul settore nord dell’isola .Sulla Toscana settentrionale si prevedono nubi, piogge e temporali, ma anche un assorbimento del maltempo dal tardo pomeriggio. .Durante la giornata, dunque, le condizioni meteo rimarranno avverse in tutta la fascia settentrionale, con locali temporali e nubi sparse in Emilia Romagna.

Al centro-sud, invece, l'effetto dell'Anticiclone africano si farà sentire con intensità su tutte le regioni, con temperature molto alte - specialmente in Puglia, dove a Bari il termometro sfiorerà i 40 gradi - nonostante un cielo a tratti nuvoloso. Gran caldo a Roma, con il termometro stabilmente sopra i 30 gradi e un cielo prevalentemente nuvoloso. Bel tempo e cielo chiaro su Salento, Calabria e Sicilia. In tutto il meridione si prevede inoltre un cielo prevalentemente sereno dal tardo pomeriggio.

