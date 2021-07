Covid, Figliuolo: "Entro fine settembre vaccinato 80% delle persone"

26 luglio 2021 a

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, traccia la rotta per la chiusura della campagna di vaccinazione in Italia che ha raggiunto, da oggi, "il 56% di italiani". L'obiettivo è mettere in sicurezza il Paese che sta rischiando di entrare nella quarta ondata considerato l'aumento dei contagi negli ultimi giorni.

"Sono sicuro che manterremo la media prefissata per chiudere con 80% di persone vaccinate entro fine settembre" dice Figliuolo intervenendo all’hub vaccinale Nuvola Lavazza di Torino. "L’obiettivo finale è portare in presenza tutti. Ne va del benessere personale e sociale dei nostri ragazzi. Non possiamo permetterci un anno come quello che abbiamo passato" spiega. Sul fronte dei vaccini a scuola Figliuolo spiega , interpellato sull’eventuale obbligo vaccinale per gli insegnanti: "In questo momento non sono in grado di dirlo, aspettiamo come vanno i dati. Poi sono decisioni che vengono prese a livello di cabina di regia e di Consiglio dei ministri", E ancora: "Ognuno deve scegliere in funzione della propria coscienza. Il vaccino è libero, ma vaccinandoci salviamo la nostra vita e quella di chi ci sta vicino" aggiunge a proposito di chi non si vaccina.

Quindi il bilancio sui Green Pass scarcati e il prezzo dei tamponi: "Ad oggi sono stati scaricati più di 33 milioni di Green pass, è abbastanza semplice. Inoltre, sulla base dell’ultimo decreto approvato, ho avuto il compito dal ministro della Salute di fare un protocollo d’intesa con i farmacisti per avere tamponi a prezzi calmierati. Penso che nel giro di una decina di giorni, anche meno, anche grazie a grande disponibilità del presidente dell’Ordine e delle associazioni di categoria, riusciremo a trovare un prezzo molto conveniente per chi, in attesa del vaccino, deve fare il tampone per accedere al Green pass" conclude Figliuolo, ai microfoni di di Morning News, su Canale5.

