Paolo Fox, l'oroscopo della settimana dal 24 al 31 luglio: la classifica dei segni zodiacali | Video

Paolo Fox ha fatto l'oroscopo della settimana che va dal 24 al 31 luglio, nell'ambito del consueto spazio dedicato alle stelle all'interno di Uno Weekend, su Rai 1. Il noto astrologo ha stilato anche la classifica dei segni zodiacali, come si può vedere nel video raggiungibile cliccando su questo link.

All'ultimo posto ci sono i Pesci, che "sono in ritardo su tutto, vi siete forse caricati di troppi impegni. In realtà dovrete anche stare più sereni in amore, poichè dopo giovedì ci sarà qualche dubbio nel caso di amori nati da poco o situazioni poco chiare". Dopo di loro i Gemelli, che " da giovedì avranno una Venere storta e Marte contrario: in amore o siete arrabbiati o vi annoiate, vi attendono giornate nervose". Poi c'è il

Toro, che "da inizio luglio bacchetta tutti e che vive un periodo di grande attenzione ai soldi in tema di contratti, accordi o trattative, ma con Saturno contrario bisogna stare attenti anche in amore, per quanto vi attenda un bel fine settimana". Tocca poi al'Ariete, che in questi giorni "sono troppo duri nei giudizi e nelle cose da fare, per la voglia di recuperare il tempo perduto".

Poi c'è il Sagittario, che a volte "ha troppa considerazione di sè tanto da diventare antipatico" e che in questi giorni "deve stare attento in amore". Bilancia vivrà giorni con piccoli dubbi, soprattutto a metà settimana, in quanto da mercoledì a venerdì c'è la Luna opposta che crea disturbi. "Ci sarà ancora da competere, da risolvere un problema o un contenzioso economico o legale". Salendo la classifica si arriva all'Acquario, che "predica bene e razzola male. C'è voglia di cambiamento ma ora c'è paura delle cose nuove. Mi auguro ci sia qualcuno accanto a voi che vi dia la spinta per muovervi. Bene in amore, in quanto Venere non è più contraria". Più vicino al podio il Leone, che "vuole apparire e fare vedere che vale. Non mettetevi troppo in competizione con voi stessi. Attenzione a Saturno contrario: può creare problemi nei rapporti lavorativi e familiari". Al quarto posto il Capricorno che vivrà giorni intensi in amore, con Venere in splendida posizione da giovedì. Poi lo Scorpione, che finalmente "spicca il volo dopo le prime difficili tre settimane di luglio. Avete però un problema di gelosia e possessività". Al secondo posto la Vergine, che vive "un Vergine: bel momento per recuperare sul lavoro", mentre la primo posto c'è il Cancro, che riceverà "a breve una notizia rassicurante da persone amate o sul lavoro. In autunno bel momento ma fate il gioco vostro ora per raccogliere alla fine dell'anno, dopo due anni pesanti. C'è un grande cielo", ha concluso Fox.

