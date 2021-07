Oroscopo del Corriere di sabato 24 luglio 2021: le previsioni segno per segno

23 luglio 2021 a

Oroscopo del Corriere, ecco le previsioni di tutti i segni per la giornata di sabato 24 luglio 2021.

ARIETE

Se oggi ti ritrovi coinvolto in un dibattito di qualche tipo, devi difendere la tua posizione senza mai rinunciare alla verità. Attieniti soltanto ai fatti.

TORO

Altri potrebbero non apprezzare ciò che dici loro oggi, ma non lasciare che questo ti fermi. È importante affrontare la realtà a testa alta.

GEMELLI

Potresti incontrare alcune persone apparentemente interessanti oggi e potresti essere tentato di rinunciare a ciò che avevi pianificato.

CANCRO

Attento a cosa accetti oggi, soprattutto se ci sono soldi in gioco. L'allineamento dei pianeti ti avverte sui pericoli in agguato: non credere a tutto.

LEONE

La tua testa potrebbe essere piena di idee brillanti, ma forse è meglio non fare ancora nulla. Concediti il tempo di esaminare tutte le opzioni.

VERGINE

Potresti ritrovarti assalito da paure che non hanno senso e, se sarà così, devi ignorarle. Oggi non puoi fidarti di ciò che suggerisce la tua mente.

BILANCIA

Non importa quanto ti sforzi per convincere coloro con cui vivi e lavori che sai di cosa stai parlando, non si fideranno completamente di te.

SCORPIONE

Questa potrebbe essere una giornata frustrante, in cui altre persone per te molto importanti non sembrano preoccuparsi degli sforzi che hai fatto.

SAGITTARIO

Potresti essere costretto a rivedere i tuoi piani per il futuro, ma non disperare: potrebbe anche rivelarsi una benedizione sotto mentite spoglie.

CAPRICORNO

Quello che ascolterai nelle prossime ventiquattro ore potrebbe non piacerti, ma non sarà nemmeno così negativo come temevi inizialmente.

ACQUARIO

Qualcuno, da qualche parte, ha bisogno di te e una volta che te ne rendi conto, correrai in suo aiuto. Ma metti le cose in chiaro per il futuro.

PESCI

Oggi alcune persone potrebbero prendere sul serio una vicenda che a te appare ridicola: se la sminuisci troppo, farai infuriare chi ti vuole bene.

