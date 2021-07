Covid, il bollettino del 22 luglio 2021: 5.057 nuovi positivi e 15 morti

22 luglio 2021 a

a

a

Continuano a crescere i positivi al Covid in Italia: secondo quanto riporta il bollettino di giovedì 22 luglio 2021, i nuovi casi sono 5.057, rispetto ai 4.259 registrati ieri. I morti sono 15, mentre i ricoveri in terapia intensiva sono 158, dodici in più rispetto alle 24 ore precedenti. I tamponi processati sono stati 219.778, con un tasso di positività che sale al 2,3 per cento.

Umbria, Rt schizza 3,75. Il 25% della popolazione non prenota il vaccino

Con i dati di oggi, complessivamente, sono 4.302.393 gli italiani ad aver contratto il virus dall'inizio della pandemia. Intanto alle 17 è iniziato il consiglio dei ministri che varerà il nuovo decreto in materia di gestione dell'emergenza sanitaria e introduzione del green pass per l'accesso a locali e servizi. Secondo quanto si è appreso al termine della cabina di regia che ha preceduto il Cdm, inoltre, sono cambiati i parametri che definiscono i colori delle regioni. Per passare da zona bianca a quella gialla servono il 10 per cento delle terapie intensive occupate e il 15 per cento delle ospedalizzazioni.

Covid, altra impennata: 4.259 nuovi casi e tasso di positività a 1,8%. I morti sono 21

Il passaggio da zona gialla ad arancione avverrà con oltre il 20 per cento delle terapie intensive occupate e il 30 per cento dei reparti ordinari, mentre il rosso scatterà con il 30 e il 40 per cento dei posti letto occupati. La discoteche resteranno chiuse mentre per bar e ristoranti al chiuso l'accesso sarà consentito solo con il green pass.

Cambiano i criteri per entrare in zona gialla: le nuove regole varate dalla cabina di regia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.