E' morto Nicolò Amato, pm nei processi per il sequestro Moro e l'attentato a Papa Wojtyla

E' morto Nicolò Amato, il magistrato che per lungo tempo ha rappresentato la Procura di Roma nei più importanti processi, come quello per il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro e la strage della sua scorta e quello per l’attentato a Giovanni Paolo II. Secondo quando appreso dall’Adnkronos, Amato è morto all’età di 88 anni. Per quasi undici anni, dal gennaio 1983 al giugno 1993, Amato ha diretto il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) cui ha dato un impulso fortemente innovatore, con la ripresa dell’applicazione della riforma del 1975 e contribuendo in maniera determinante alla riforma del 1986, con la cosiddetta legge Gozzini, ed alla riforma del 1990 per la ristrutturazione del sistema carcerario. Durante il periodo del terrorismo politico e delle stragi di mafia, Amato è stato protagonista di quello che è stato chiamato "il carcere della speranza".

E' riuscito a risolvere la rivolta dei detenuti di Porto Azzurro del 1987 senza cedimento dello Stato e senza versamento di sangue. Per la sua esperienza penitenziaria è stato invitato quale esperto da alcuni Paesi esteri. Nato a Messina il 20 gennaio 1933, Nicolò Amato è stato magistrato dal marzo 1958 al gennaio 1983 ed ha lavorato per molti anni come pubblico ministero alla Procura della Repubblica di Roma.

Ha condotto molti fra i più importanti e clamorosi processi di quegli anni, come quello contro i Nuclei Armati Proletari, quello contro Memhet Alì Agca per l’attentato al pontefice Karol Wojtyla e quello contro le Brigate Rosse per tutti i delitti commessi a Roma, in particolare il sequestro e l’omicidio del presidente della Dc Aldo Moro. In tutti questi processi, come in moltissimi altri di criminalità comune e di criminalità terroristica non meno impegnativi, ha svolto l’istruttoria ed ha rappresentato la Procura della Repubblica nei pubblici dibattimenti.

Nel 1969 Amato ha conseguito la libera docenza in Filosofia del diritto e per vari anni ha insegnato prima all’Università di Pisa, poi all’Università La Sapienza di Roma, quindi all’Università di Urbino. Come direttore generale dell’Amministrazione penitenziaria Amato ha trasformato profondamente l’universo carcerario nel senso della legalità e dell’umanità. Cessata l’attività al Dap, nel 1993 ha iniziato ad esercitare la professione di avvocato. Ha fondato, assieme agli onorevoli Tiziana Maiolo, Marco Boato, Alfredo Biondi, Alma Cappiello e Marco Taradash il Comitato per la difesa dei diritti dei cittadini (Codici), del quale è stato Presidente.

