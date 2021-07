Meteo, le previsioni: caldo africano record con temperature fino a 40 gradi

21 luglio 2021 a

a

a

Dopo l'ondata di maltempo che ha colpito parte dell'Europa nord occidentale, soprattutto Germania, Belgio e Olanda, provocando morti e inondazioni, torna il bel tempo su buona parte del continente e dell'Italia. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni, fino a domenica 25 luglio, che saranno caratterizzati da un caldo africano record, con temperature fino a 40 gradi.

Meteo, "ecco le città roventi". Nuova fiammata africana sull'Italia

I prossimi giorni saranno caratterizzati dalla presenza sempre più invadente dell’anticiclone africano che soltanto in alcune occasioni si lascerà trapassare da improvvisi temporali. Il sito IlMeteo.it segnala che, fino al weekend, saranno poche le occasioni per lo scoppio di temporali. Tuoni e fulmini tra l’altro colpiranno principalmente i settori alpini a carattere sparso e isolato. Soltanto giovedì l’ingerenza temporalesca sarà più diffusa, in particolare su Lombardia, sul Triveneto, sull’Emilia occidentale e sugli Appennini centrali, ma localmente anche in pianura in Lombardia. Per il resto avremo un’Italia assolata con temperature in graduale e costante aumento.

Maltempo in Europa: almeno 125 morti e 1300 dispersi. Germania e Belgio i più colpiti

I valori massimi a ridosso del weekend toccheranno picchi di 35-36 gradi a Firenze, Roma, Bologna, Taranto, Matera e addirittura 42-44 in Sardegna. Sarà infatti proprio dal weekend che inizierà, soprattutto per il Centro e il Sud, la terza ondata di caldo africano.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.