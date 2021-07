Oroscopo del Corriere di mercoledì 21 luglio 2021: le previsioni segno per segno

20 luglio 2021 a

Oroscopo del Corriere, ecco le previsioni di tutti i segni per la giornata di lunedì 19 luglio 2021.

ARIETE

Vi sentite molto passionali ma il vostro partner sembra non essere della vostra stessa idea. Non innervositevi e date tempo al tempo.

TORO

Avete dei sensi di colpa legati a situazioni del passato non del tutto smaltite e assimilate. La soluzione migliore però starà nell’andare oltre.

GEMELLI

Oggi la vostra eccessiva gelosia nei confronti del vostro amore vi farà un brutto scherzo. Dovete imparare a fidarvi di più delle persone.

CANCRO

La vostra insicurezza potrebbe farvi correre il rischio di imbattervi in situazioni lavorative delicate. Credete maggiormente in voi stessi.

LEONE

Forse avete trovato una persona che ha la capacità di farvi scordare chi vi ha fatto tanto soffrire in passato. Evitate di alzare le barriere.

VERGINE

In amore le cose migliorano sempre di più. La vostra dolce metà è felice e lo siete pure voi. Attenti a non esagerare con l’eurofia, potreste risentirne.

BILANCIA

La vostra sfera interiore è piuttosto agitata. Si tratta però di una fase passeggera, che vi porterà ad essere più completi e rilassati.

SCORPIONE

Cogliete la prima mela. Questo è il consiglio che vi si possa dare in amore. Non complicatevi le cose e cercate di viverle naturalmente.

SAGITTARIO

Molti nodi sono giunti al pettine. Sappiate essere decisi e concreti nel momento della vostra scelta finale e vi sentirete gratificati.

CAPRICORNO

Potrebbe essere che una vostra vecchia conoscenza torni a bussare alla vostra porta. Attenzione a non incappare in vecchi errori.

ACQUARIO

Vi state incartando in pensieri che non vi appartengono. Forse dovreste semplicemente iniziare a guardare oltre in molti ambiti.

PESCI

In questa giornata potrebbero verificarsi degli imprevisti. Cercate di non mancare di lucidità e agite razionalmente. Tutto si sistemerà in fretta.

