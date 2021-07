Vaccino agli under 40, il monito di Galli: "Finché il virus circola tra i giovani non ne usciamo" | Video

20 luglio 2021 a

Intervento di Massimo Galli, l'infettivologo del Sacco di Milano, ad Agorà estate, su Rai3, nella puntata di martedì 20 luglio. "Finché il virus circola negli under 40 non ne usciamo", ha affermato senza mezzi termini il responsabile di Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano. "In quasi tutte le rianimazioni del Paese - ha sottolineato - ci sono oggi pazienti under 40 ricoverati, questo perché su grandi numeri trovi persone con caratteristiche genetiche, fisiche e storia personale di altre malattie, che rischiano se contagiate di sviluppare una malattia grave".

Galli ha quindi proseguito: "Da quando ci sono i vaccini le persone muoiono di meno - ha aggiunto - dobbiamo usarli senza se e senza ma". "A sentire parlare di immunità di gregge mi viene l’orticaria - ha poi commentato l'infettivologo -. Purtroppo si riesce ad ottenere quando una certa percentuale della popolazione di una nazione o di una regione è vaccinata o ha contratto la malattia. In questo modo il virus non riesce a colpire anche gli altri".

"Noi stiamo vaccinando molto ma con vaccini che, seppur eccezionali, sono stati impostati su un virus che circolava nel 2020 e non riusciamo a coprire completamente il discorso delle nove varianti - ha precisato -. Abbiamo in chi è immunizzato il 95% di protezione nei confronti dei ricoveri e dei decessi, i vaccinati molto raramente fanno una malattia grave ma la possibilità di evitare le reinfezioni è limitata a percentuali più basse. Infine - ha concluso rispondendo alle domande da studio - una parte piccola di vaccinati non risponde al vaccino, sono spesso molto anziani o con problemi di salute precedenti".

