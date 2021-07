Oroscopo del Corriere di martedì 20 luglio 2021: le previsioni segno per segno

19 luglio 2021 a

Oroscopo del Corriere, ecco le previsioni di tutti i segni per la giornata di lunedì 19 luglio 2021.

ARIETE

L’ansia da prestazione a volte davvero vi assilla. Cercate di controllarla con una bella seduta di me- ditazione. Vi aiuterà a sentirvi meglio.

TORO

Le stelle finalmente vi sorridono. Che aspettate allora a fare il grande passo? Approfittate del momento per puntare al successo!

GEMELLI

Oggi vi sentirete più sereni e rilassati del solito. Sarà il clima vacanziero che si respira, o forse è tutto merito di quella nuova amicizia...

CANCRO

Discutere a volte può fare davvero bene al rapporto di coppia. Cercate però di non esagerare, o il part- ner potrebbe perdere la pazienza.

LEONE

Finalmente siete riusciti a uscire da quella situazione ingarbugliata che vi toglieva il sonno. Occhio però a non cadere nello stesso errore.

VERGINE

Rendervi felici sembra davvero un’impresa impossibile. La vostra dolce metà sta cercando in tutti i modi di aiutarvi; non ostacolatela.

BILANCIA

Qualche pettegolezzo di troppo potrebbe farvi perdere le staffe. Il modo migliore di agire è affrontare a quattr’occhi gli interessati.

SCORPIONE

Non amate litigare, ma a volte è l’unico modo per far sentire le vostre ragioni. Chi vi conosce vi perdonerà anche qualche frecciata di troppo.

SAGITTARIO

Essere orgogliosi non visarà d’aiuto nelle discussioni con chi amate. A tutti capita di sbagliare, l’importante è ammettere i propri errori.

CAPRICORNO

Non può andare sempre tutto come l’avete programmato. Se avete fatto il passo più lungo della gamba ne pagherete le conseguenze.

ACQUARIO

Tutto procede al meglio nelle relazioni con gli altri, un po’ meno al lavoro. Ma non dovreste lasciare che questo vi tolga il sorriso.

PESCI

State attenti a chi vuole mettere il naso nei vostri affari. Se lasciate che gli altri vi dicano cosa fare, non potete certamente lamentarvi.

