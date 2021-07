Oroscopo del Corriere di lunedì 19 luglio 2021: le previsioni segno per segno

18 luglio 2021 a

Oroscopo del Corriere, ecco le previsioni di tutti i segni per la giornata di lunedì 19 luglio 2021.

ARIETE

Siete bloccati da alcune fissazioni mentali che ostacolano le relazioni. È vero che risulta negativo essere troppo disponibili, ma non vi limitate...

TORO

È una fase di incertezze: non è opportuno pensare di avviare nuovi progetti. Se ancora non riuscite a mostrare quanto valete non è per vostri demeriti.

GEMELLI

Investite al meglio le energie concedendo più spazio a voi stessi e al vostro benessere. Come prima cosa, riducete i ritmi e non stressatevi.

CANCRO

Il vostro partner rappresenta il punto di riferimento per affrontare al meglio alcune situazioni. Affidatevi ai suoi consigli e al suo amore.

LEONE

Impegnatevi, a costo di fare straordinari, per mantenere tutti gli impegni già presi, senza dare la preferenza a uno rispetto a un altro.

VERGINE

Le vostre preoccupazioni potrebbero svanire con un po’ di attività fisica. È il modo migliore per liberare la mente e non annebbiarla ulteriormente.

BILANCIA

Siate audaci. Anche se non è nella vostra natura, il dinamismo può essere gratificante in una giornata complicata come quella di oggi.

SCORPIONE

Se avete smarrito la strada, fidatevi di voi stessi ma non solo. Chiedete consiglio a un buon amico: il risultato di sicuro non vi deluderà.

SAGITTARIO

Potreste avere delle buone possibilità di raggiungere almeno una parte del successo che desideravate da tempo. Ma dovrete impegnarvi.

CAPRICORNO

Il fatto di piacervi e di sentirvi a vostro agio con il vostro corpo vi renderà molto sicuri con gli altri. Oggi potrete rimediare a qualche passo falso.

ACQUARIO

Non tergiversate più e fate le dovute scelte del caso. Avete riflettuto abbastanza, adesso è arrivato il momento di agire per ottenere un risultato.

PESCI

Giornata molto positiva in campo amoroso, che dona emozioni inaspettate. In altri ambiti potrete imbattervi in discussioni che che vi faranno innervosire.

