Donnarumma incontra Berlusconi in Sardegna: "Sempre un onore e un privilegio". La foto

Gigio Donnarumma e Silvio Berlusconi. Di nuovo insieme dopo le prime stagioni del portierone, fresco del titolo di campione d'Europa, trascorse al Milan. I due sono entrambi in vacanza in Sardegna e l'ultimo post di Donnarumma, con tanto di foto, ha infiammato i social non lasciando indifferenti i tifosi rossoneri. "È sempre un onore e un privilegio incontrare il presidente Berlusconi", ha scritto il giocatore pubblicando un’immagine insieme all’ex numero uno del Milan, oggi proprietario del Monza. Mentre Berlusconi sta trascorrendo qualche giorno di vacanza nella sua dimora di villa Certosa, nei pressi di Punta Lada a Porto Rotondo, frazione di Olbia, il portiere della Nazionale e da pochi giorni anche del Psg da venerdì è a Porto Cervo presso una delle ville di Lth Luxury Villas.

Un incontro tra due grandi ex del Milan quello tra Donnarumma e Berlusconi. Il portiere infatti aveva esordito in Serie A con la maglia rossonera proprio in una delle ultime annate con Berlusconi come patron: era il 25 ottobre 2015, Milan-Sassuolo 2-1. Donnarumma venne scelto da Sinisa Mhajlovic, all'epoca tecnico dei rossoneri. Un grande record quello dell'esordio: all'età di 16 anni e 8 mesi, è il secondo più giovane portiere milanista a esordire nella massima divisione. Con i rossoneri ha vinto una Supercoppa Italiana, poi quest'anno dopo la qualificazione alla prossima edizione della Champions League il trasferimento al Psg. A Parigi ci arriverà però con il fresco titolo di campione d'Europa.

Diversi azzurri reduci dal successo di Wembley hanno scelto la Sardegna per godersi le meritate vacanze. Sempre nella lussuosa frazione della Costa Smeralda c'è anche il centrocampista Manuel Locatelli, al centro di una complicata trattativa di mercato che comunque alla fine dovrebbe vederlo trasferirsi dal Sassuolo alla Juventus (Arsenal permettendo). Nel Cagliaritano invece, ospiti del Forte Village di Santa Margherita di Pula, ci sono Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini.

