Paolo Fox, oroscopo della settimana dal 19 al 25 luglio: la classifica dei segni | Video

Paolo Fox ha fatto l'oroscopo della settimana che va da lunedì 19 a domenica 25 luglio. Il noto astrologo è infatti ospite fisso della trasmissione Uno Weekend di Rai 1, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, e ha fatto la classifica dei segni zodiacali. Ecco quindi le previsioni della prossima settimana, che si possono rivedere anche nell'estratto video della trasmissione, visibile cliccando su questo link (a partire dal minuto 25).

All'ultimo posto c'è la Bilancia, di cui Fox ha evidenziato il periodo caratterizzato da "polemiche e tensioni, un periodo decisamente squilibrato". Penultimo l'Acquario, a cui ha rivolto l'invito a prestare la massima attenzione in amore. Poi è la volta del Capricorno, che da lunedì vivrà un progressivo miglioramento in concomitanza con l'arrivo di nuovi pianeti, da Sole a Venere, che portano novità e nuovi progetti. E' poi la volta dei Pesci, che "vivono un momento delicato in amore, specie se in coppia, con litigi e screzi. Ma attezione anche ai rapporti freschi, dove non c'è ancora una fiducia reciproca consolidata". Nella parte "alta" della classifica c'è poi lo Scorpione, di cui si sottolinea però il periodo di "tensioni nei rapporti umani, come in amore e nel lavoro", mentre al Sagittario si evidenzia il periodo "di recupero, tanto nel fisico quanto nei sentimenti".

Poi c'è il Leone, a cui Fox invita a "darsi da fare, facendosi trovare pronti a superare le competizioni in atto"; poi tocca al Toro, invece, tornare a vivere piacevoli momenti in amore e sul lavoro, dopo le tensioni dei primi giorni di luglio. Li attenderà anche un fine settimana molto interessante e rilassato dal punto di vista sentimentale. Ai gemelli, invece, quarto posto, nonostante qualche piccolo dubbio in amore - specie con i Pesci e i Sagittario - anche se sta finendo il periodo in cui ci si è sentiti molto sotto pressione. Sul gradino più basso del podio c'è l'Ariete, che prosegue nel suo percorso di recupero dopo due anni difficili, di "stasi", anche se c'è l'avvertimento a non stancarsi troppo. Al secondo posto il Cancro, atteso da un autunno denso di novità e progetti, i vista di un 2022 importante, che necessiterà un'attenta programmazione. Primo posto per la Vergine, che vivrà un bellissimo weekend e che si appresta a vivere il prossimo anni con più dinamismo e intraprendenza, anche grazie a Venere nel segno.

