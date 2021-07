Euro 2020, azzurri al Quirinale da Mattarella. Mancini: "Coppa dedicata a tutti gli italiani"

12 luglio 2021 a

La Nazionale azzurra è arrivata al Quirinale intorno alle 16.40, dove sarà ricevuta dal presidente Mattarella. I primi a scendere dal pullman sono stati il ct Roberto Mancini e Giorgio Chiellini, portando in trionfo la Coppa alzata ieri sera a Wembley. Gli azzurri si sono fermati a salutare i tifosi presenti su Via del Quirinale, prima di entrare. "Dedico la Coppa a tutti gli italiani, in particolare a quelli che risiedono all’estero", ha detto il ct azzurro all'ingresso della residenza del capo dello Stato.

"È un onore essere qui al Quirinale, siamo felici di aver dato una gioia è una speranza agli italiani dopo un periodo così difficile", ha aggiunto. Parole al miele anche per gli inglesi, di cui Mancini ha evidenziato la "comprensibile delusioni per una partita persa così, ai calci di rigore. Abbiamo vinto a casa loro, davanti a 60 mila tifosi inglesi mentre noi eravamo in settemila", ha aggiunto. "Grazie Presidente per questa bellissima, meravigliosa iniziativa, organizzata, con l’immediatezza delle vicende sportive, quando i suoi uffici hanno pensato di incontrare i protagonisti di questa meravigliosa giornata non solo di sport, non si sapeva quale sarebbe stato il risultato finale, ma lei con la sua consueta, proverbiale, encomiabile sensibilità nei riguardi del nostro mondo, ha voluto pensare ai protagonisti, sia nel caso di una vittoria che di una sconfitta, per rendergli il giusto omaggio per quello che avevano fatto", ha detto Giovanni Malagò, presidente del Coni, nel suo discorso al Quirinale.

