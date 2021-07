Million Day, numeri vincenti dell'estrazione di oggi lunedì 12 luglio 2021

12 luglio 2021 a

Million Day, torna oggi lunedì 12 luglio 2021, l'estrazione quotidiana delle ore 19 col concorso il cui risultato è immediato e permette di vincere un milione di euro. I cinque numeri vincenti odierni del concorso Lottomatica verranno pubblicati su questa pagina non appena ufficializzati subito dopo le ore 19. Si tratta di un gioco semplice e veloce che non si ferma mai, con le estrazioni che si tengono infatti anche nei giorni festivi. Un concorso che conquista sempre più appassionati che ogni giorno si spingono per la giocata che può cambiare la vita. L'ultimo milionario è del 17 giugno, quando il fortunato - di Roma - ha vinto 1.000.000 di euro grazie a una giocata da 1 euro. Il numero dei milionari nel 2021 è già arrivato a 26 (172 da quando esiste il gioco).

MILLION DAY, I NUMERI VINCENTI DI OGGI LUNEDì 12 LUGLIO: .

