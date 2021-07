Italia-Inghilterra, "gol strabiliante". Scivolone social dell'astronauta Parmitano che poi spiega

11 luglio 2021 a

Euro 2020, la finale e cosa succede sui social. Anche scivoloni. «What an amazing gol! Well done, England» (Che gol strabiliante! Ben fatto, Inghilterrà, ndr). Un’esclamazione, quella dell’astronauta italiano dell’Esa Luca Parmitano, scritta di getto sui social dopo il primo gol dell’Inghilterra nella finale degli Europei a Wembley contro l’Italia, ma che non è passata inosservata all’occhio attento degli internauti.

Gli utenti infatti, sorpresi, hanno commentato un pò piccati: «Guarda che se continui così la prossima volta nello spazio ti ci lasciamo..», scrive un internauta. «Luca, hanno segnato gli inglesi eh? Inglesi!», scrive un altro. «Oh Luca ti hanno hackerato l’account?», si sorprende un altro ancora. Tanto che l’astronauta è costretto, subito dopo, a correggere il tiro con un altro tweet: «Per info: ovvio che tifo Italia -scrive Parmitano- Ma lo sport deve essere rispetto per l’avversario. E lo spettacolo è da entrambe le parti. Adesso tocca agli Azzurri continuare a giocare!».

«Caz*, abbiam eliminato Spagna e Belgio per giocare una finale così? Non ci voglio credere.. Dai che nel secondo tempo la mettiamo.. Però Ciro mordi per favore.. ». È il commento di Dj Ringo che, tra il primo e il secondo tempo della finale degli Europei contro l’Inghilterra, esorta a reagire l’ Italia, al momento sotto di un gol, citando in particolare il giocatore Ciro Immobile.

C’è anche la star di Hollywood Tom Cruise a Wembley per la finale di Euro 2020, tra Italia e Inghilterra. L’attore americano è seduto al fianco di David Beckham, con ui ha esultato al gol iniziale degli inglesi. Impazzito di gioia anche il principe William, raggiunto in tribuna dalla moglie Kate che nel pomeriggio ha assistito alla finale di Wimbledon tra Djokovic e Berrettini.

