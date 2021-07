Variante Delta, Pregliasco: "Responsabilità, tracciamento e vaccini sono le tre armi contro il Covid"

11 luglio 2021 a

L'aumento dei contagi dovuto alla diffusione della variante Delta era "destino". Ma abbiamo anche "tre armi per sconfiggere" questa variante altamente aggressiva del Covid. Ne è convinto il virologo Fabrizio Pregliasco, che ha indicato la strada da percorrere per contenere gli effetti negativi del virus e scongiurare una "quarta ondata". Che sono, essenzialmente, i vaccini, il tracciamento e la responsabilità - ossia il buon senso - di tutti noi.

"Io spero che si possa vivere anche nel nostro Paese una situazione molto simile a quella dell’Inghilterra", dove la risalita dei contagi non è stata accompagnata da un nuovo boom di ricoveri e morti, ha spiegato Pregliasco, virologo dell’università Statale di Milano. Se "un aumento dei positivi è destino", il suo effetto "dipenderà da noi", avverte l’esperto. Tre le armi che abbiamo e che decideranno lo scenario del prossimo futuro: "La responsabilità personale dei singoli; una capacità di tracciamento che in qualche modo possa garantire il contenimento dei focolai, e poi soprattutto una grande disponibilità a vaccinarsi. Questo in particolare deve essere l’elemento chiave", esorta il medico, perché le evidenze dicono che un ciclo vaccinale completo protegge da Sars-CoV-2 e le principali varianti.

Attualmente in Italia la variante Delta è responsabile di circa il 45 per cento dei contagi, mentre nel Regno Unito è arrivata al 99 per cento. Intanto per il quinto giorno consecutivo continua a salire il livello d’incidenza dei contagi anche in Germania. L’ultimo bollettino diffuso dall’Istituto Robert Koch, indica un’incidenza di 6,2 contagi su 100mila abitanti nell’arco di sette giorni, dopo che ieri il dato era 5,8 e giovedì 5. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 745 nuovi contagi contro i 559 di una settimana fa. I nuovi decessi sono sei. Anche altri paesi europei stanno assistendo ad una risalita dei contagi, legata alla diffusione della variante delta.

