Italia-Inghilterra, il video di Russo Capri: "Gli italiani stanno arrivando". E le donne inglesi cambiano look

"Gli italiani stanno arrivando!". E le donne inglesi si fanno belle e cambiano look. Gioca su questa ironia il video della boutique Russo Capri, pubblicato a poche ore dalla finale di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra. Nel breve video, che si conclude con l'incitamento a favore degli azzurri per questa sera, un uomo in costume rinascimentale avvista con un cannocchiale la squadra di Roberto Mancini, dando l'allarme per l'arrivo degli italiani. Così le donne di quello che sembra un villaggio dei secoli passati, cambiano vestiti e acconciature, come a prepararsi per accogliere gli azzurri ben vestite e alla moda.

Italia-Inghilterra, "l'ultimo passo tutti insieme". Mancini sui social infiamma i tifosi

