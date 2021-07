Paolo Fox, oroscopo della settimana 12-19 luglio: la classifica dei segni zodiacali | Video

10 luglio 2021 a

Paolo Fox ha fatto l'oroscopo della settimana che va dal 12 al 19 luglio, con la tradizionale classifica dei segni zodiacali. Il noto astrologo è stato ospite, come di consueto, della trasmissione Uno Weekend, condotta da Anna Falchi e Beppe Convertini, che si può rivedere anche in video cliccando qui (a partire dal minuto 19).

Come sempre Fox è partito dal fondo della classifica, dove si colloca l'Acquario. "Vi manca qualcosa in questo periodo, c'è forte malcontento", ha sottolineato Fox. Non bene anche lo Scorpione, di cui ha sottolineato "il nervosismo, l'agitazione, la voglia di non impegnarsi in amore e rimanere single in estate". C'è poi la Vergine, "un segno in ripresa, soprattutto da fine mese, che non deve però lasciarsi portare dagli eventi, ma cercare le novità"; poi i Pesci, anche questo un segno in ripresa. Poi è la volta del Capricorno, con "troppi pensieri che vi tolgono entusiasmo" e dei Gemelli, attanagliati da "problemi legali, magari anche solo una multa, ma comunque fastidi che dovete affrontare". Nella parte alta della classifica c'è poi il Leone, che "vive ancora una situazione di disagio ma con una ripresa dei sentimenti in amore".

Al Toro, malgrado il buon piazzamento al quinto posto, l'invito "a non discutere in amore", mentre ai Cancro l'assicurazione di "un autunno prolifico, sove si raccoglierà quanto seminato, tanto in ambito professionale che sentimentale". Sul podio, al terzo posto, la Bilancia, mentre i Sagittario si piazzano in seconda posizione ("torna la voglia di fare, di inventare, vivere la libertà e avere nuove passioni amorose") davanti all'Ariete, che guida la classifica. Per loro "inizia un periodo molto prolifico, dopo due anni difficili: riceverete belle notizie, anche a breve e inizia una fase positiva della vostra vita".

