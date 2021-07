Emanuele Trevi, scarpe Lidl alla vittoria del premio Strega: ironia e polemiche sui social

09 luglio 2021 a

a

a

Emanuele Trevi ha vinto ieri sera il Premio Strega 2021, ma sui social ci sono state stata ironie e polemiche per le scarpe indossate dallo scrittore, le "famose" sneakers della Lidl. "Più che per lo Strega, di Trevi ricorderemo le scarpe della Lidl" e ancora: "Ha vinto Trevi, hanno vinto le scarpe della Lidl".

Tutti in coda davanti al negozio per le scarpe Lidl: tutte esaurite

Questi alcuni commenti su facebook e Twitter dopo la vittoria dell'autore di "Due vite" (nella foto insieme agli altri finalisti). Nel mirino, quindi, il look di Trevi, che ha indossato le scarpe della catena di discount che lo scorso anno furono al centro di un "caso" commerciale, dal momento che andarono presto esaurite e provocarono file lunghissime fuori dai punti vendita. Il tutto per il modico prezzo di 12,99 euro. Le calzature nel novembre scorso erano diventate un cult sul web tra giudizi non esattamente lusinghieri e indignazione generale con tanto di meme. "Io non volevo solo partecipare al Premio Strega, volevo avere il potere di vincerlo presentandomi con queste scarpe", scrive su Twitter un utente, citando una delle frasi cult del film "La Grande Bellezza" di Paolo Sorrentino. "Impazzisco, grandissimo, con quelle scarpe vince il premio stile" cinguetta un altro. E ancora, c’è chi non ha dubbi: "Siamo d’accordo che senza indugio Trevi vince per aver osato le scarpe della Lidl, vero? Eroe". Gli elogi si sprecano: "Fantastico", "è un mito", "le scarpe sono en pendant con il liquore giallo", "chi ha detto che gli scrittori non osano più?" si legge tra i commenti.

Bimba dimenticata al supermercato dalla madre, ecco come si è giustificata la donna

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.