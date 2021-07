Covid, il bollettino del 7 luglio: 1.010 nuovi casi positivi e 14 morti

07 luglio 2021 a

Tornano a crescere i contagi in Italia: il bollettino di mercoledì 7 luglio, infatti, vede di nuovo superata la soglia dei mille nuovi positivi al Covid, facendo registrare 1.010 casi nelle ultime 24 ore, a cui si aggiungono anche 14 morti (ieri erano stati 24). Era dal 19 giugno (+1.197) che i casi non salivano sopra il migliaio.

Il totale dei contagi da inizio pandemia sale a 4.265.714. Il dato è frutto di 177.977 tamponi, con un tasso di positività che risale così allo 0,56 per cento (ieri era lo 0,47 per cento). Sono invece 180 i ricoverati in terapia intensiva, sette in meno di ieri a cui si aggiungono 1.234 ricoverati con sintomi (37 in meno delle 24 ore precedenti). Così, mentre monta il dibattito sulla riapertura delle discoteche, come già avvenuto in molti Paesi d'Europa, c'è chi è invece preoccupato per gli assembramenti dovuti alla visione delle partite della nazionale italiana di calcio impegnata ad Euro 2020. "Tra le regole di prudenza che sono state dette e scritte nelle ordinanze anti Covid c’è che, in caso di contatti di vicinanza come sono avvenuti ieri sera, bisogna continuare a portare la mascherina. Quindi non è stata rispettata una norma vigente, perché la mascherina all’aperto è stata abolita salvo assembramenti", ha commentato Carlo Signorelli, docente di Igiene e Sanità pubblica all’Università Vita Salute San Raffaele di Milano in merito ai festeggiamenti di piazza dopo la vittoria dell’Italia nella semifinale degli Europei di calcio contro la Spagna.

L’esperto sottolinea inoltre che "ieri molti cantavano, e cantando e gridando le emissioni di goccioline sono maggiori", quindi il rischio di contagio aumenta. "si spera che queste norme domenica prossima vengano rispettate, magari dopo una sensibilizzazione e un invito alla prudenza, nella speranza che tutti abbiamo che l’Italia vinca il campionato", ha concluso".

