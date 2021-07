La filiera dell'alternativa alle sigarette per "un futuro senza fumo": codice di autoregolamentazione da Eurispes

07 luglio 2021 a

a

a

"Presentiamo un percorso di lavoro che si è avvalso e vorrà avvalersi di tante collaborazioni con l’obiettivo di produrre un codice di autoregolamentazione per la filiera della distribuzione e della produzione dei prodotti senza combustione. La nostra attività è volta a una maggiore valorizzazione della riduzione del rischio all’interno delle politiche della sanità pubblica". Così Alberto Baldazzi, vicedirettore di Eurispes ha aperto Un futuro senza fumo. Buone pratiche per una corretta comunicazione. L’evento, organizzato da Formiche con il contributo di Philip Morris Italia, è stato l’occasione per discutere insieme a esperti, rappresentanti della filiera dei prodotti senza combustione e ospiti istituzionali, quali siano le modalità di comunicazione più opportune riguardo ai prodotti senza combustione, alternativi alle sigarette, in modo da garantire ai consumatori di effettuare una scelta consapevole tutelando, al contempo, giovani e non fumatori.

Operazione della Finanza contro il contrabbando di sigarette: 12 misure cautelari

"Nonostante i prodotti senza combustione siano legalmente in commercio, si scontrano con l’avversione dell’autorità sanitaria a prenderli in considerazione nella lotta all’impatto del tabagismo, che ritiene la cessazione senza se e senza ma l’unica politica. Rispetto a questa chiusura totale noi non siamo d’accordo poichè l’offerta sociosanitaria e i centri anti fumo si sono rivelati inefficienti. Quasi 12 milioni di italiani fumano e continuano a fumare" continua Baldazzi.

Torna #cambiagesto, campagna contro inquinamento da mozziconi

"La Sanità non sposa il concetto di rischio ridotto in nome di un eccessivo principio di precauzione, mentre i governi inglese e neozelandese mandano spot in tv. Nel Regno Unito, le sigarette elettroniche sono addirittura distribuite negli ospedali: fanno parte dei trattamenti del tabagismo" spiega Umberto Roccatti, presidente Anafe, sostenendo come le sigarette elettroniche possano essere complementari a politiche sanitarie perché "il 91% dei fumatori italiani, 10 milioni, non riesce a smettere di fumare e per questo riteniamo la sigaretta elettronica sia complementare alle sacrosante politiche sanitarie nazionali. Ben venga la cessazione, ma è uno strumento che non è ricevibile per la stragrande maggioranza dei fumatori. Un fumatore su mille si rivolge a un centro antifumo in Italia e un fumatore su duemila smette di fumare attraverso i centri antifumo", ha aggiunto. Sulla comunicazione: "Il mantra deve essere: se non fumi, non iniziare. Non fumare nulla: nè tabacco combusto, nè tabacco riscaldato, nè sigarette elettroniche. Se fumi, smetti. Se non riesci a smettere, allora valuta un prodotto a rischio ridotto". "Abbiamo pensato a un codice di autoregolamentazione per i prodotti senza combustione che possono essere un'alternativa per chi non riesce a smettere di fumare; il codice è ancora in via di definizione e aperto a ulteriori contributi" ha spiegato invece Raffaella Saso, vice presidente di Eurispes.

Maurizio Sarri è il nuovo allenatore della Lazio: l'annuncio con l'emoticon della sigaretta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.