Altaroma, l'Università Telematica San Raffaele Roma al fashion show firmato International Couture

07 luglio 2021 a

a

a

L’Università Telematica San Raffaele Roma a sostegno del comparto della moda e della valorizzazione del Made in Italy partecipa come sponsor alla sesta edizione dell’International Couture, il fashion show organizzato in occasione di Altaroma.

Magna Grecia Awards, premiato anche il prof. Alex Revelli Sorini dell'Università Telematica San Raffaele

L’evento, che avrà luogo oggi mercoledì 7 luglio nella splendida cornice della terrazza del Verve Restaurant all’interno dell’Hotel D.O.M, vedrà anche il coinvolgimento di alcuni selezionati studenti del corso di laurea triennale in “Architettura e Design Industriale indirizzo Moda” accompagnati dalla professoressa Valeria Magistro, docente del Laboratorio progettazione Moda presso l’Ateneo romano. Nel corso dell’evento, in cui sfileranno le creazioni di sei designers emergenti italiani e internazionali, gli studenti avranno l’opportunità di affiancare uno degli stilisti nella fase organizzativa del rinomato défilé, partecipando alle sedute di fitting preparatorie alle sfilate e facendo parte della squadra che dal backstage assisterà le modelle.

Video su questo argomento AltaRoma, dietro le quinte della moda italiana Federico Sciurpa

Un’occasione irrinunciabile per toccare con mano quanto studiato all’università e vivere la magia del dietro le quinte all’interno di un’importante vetrina come Altaroma, un dinamico e appassionante luogo d’incontro per i creativi del settore della moda.

Emicrania cronica, il professor Barbanti: "Buoni risultati dagli anticorpi monoclonali. All'Irccs San Raffaele ben sedici trial clinici"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.