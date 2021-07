Stasera in tv, 7 luglio, Chi l'ha visto? su Rai3: documenti inediti dal Pakistan sul caso Saman

07 luglio 2021 a

Stasera in tv, mercoledì 7 luglio 2021, ennesima puntata di Chi l'ha visto? su Rai3, a partire dalle ore 21,20, con la conduzione di Federica Sciarelli. Nella puntata di oggi la storica trasmissione - dal 1989 si occupa di appelli, richieste di aiuto e segnalazioni di persone in difficoltà - tornerà ad occuparsi del caso Saman.

Nella prossima puntata



In studio il fidanzato di Saman, “Chi l'ha visto?” in Pakistan alla ricerca dei genitori



Mercoledì #7luglio alle 21:20 in diretta su #Rai3 e #RaiPlay pic.twitter.com/Magm8h8Sen — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) July 6, 2021

In studio ci sarà il fidanzato della ragazza pachistana scomparsa ormai da due mesi e che si presume sia stata uccisa per aver rifiutato di sposare un cugino come voleva imporgli la sua famiglia. “Chi l’ha visto?” è andato in Pakistan a cercare i genitori di Saman, fuggiti dall’Italia, e dal paese di origine della famiglia arriveranno le ultime notizie con documenti inediti. Già nelle precedente puntata della trasmissione di Rai3 aveva presenziato il fidanzato della ragazza, Saqib, raccontando che “Saman è il mio unico amore, farò di tutto per avere giustizia. A me non frega niente della mia vita, non mi frega di morire”.

Saman Abbas, mandato di cattura internazionale per i genitori

Nel corso della puntata di Chi l'ha visto? sarà anche dato spazio a tutti gli aggiornamenti sul caso di Denise Pipitone e la misteriosa scomparsa di Marina Castangia: il suo compagno è stato indagato per omicidio, ma secondo una testimone la donna sarebbe viva. Ci saranno anche aggiornamenti sul caso di Sara Pedri, la giovane ginecologa scomparsa in val di Non: i cani molecolari avevano fiutato qualcosa non lontano dal ponte di Mostizzolo dove fu ritrovata l'auto della dottoressa. E ancora: l'ultima telefonata di Domenico Carenzo con il figlio ("sono a cinque minuti dalla macchina"), ma poi non è più tornato a casa. L'auto ritrovata presso l'abitazione di un parente a Imperia. Cosa gli è successo? Poi la morte di Licia Gioia: Il marito assolto anche in appello. La famiglia non crede che lei si sia tolta la vita ed era ricorsa contro la sentenza di primo grado, dopo che la procura di Siracusa aveva chiesto l'assoluzione dell'imputato.

Saman, il fidanzato Saqib: "Se fossi andato a casa con lei sarei morto anche io"

