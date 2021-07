Paola Ferrari perde causa con Mino Raiola. Tutto per colpa di Donnarumma: "Il vaffa non è diffamazione"

06 luglio 2021 a

La battaglia legale tra Paola Ferrari, nota conduttrice di trasmissoni sportive sulle reti Rai, e Mino Raiola, procuratore tra gli altri anche di Gigio Donnarumma portiere della Nazionale, ha visto perdere proprio l'affascinante giornalista. La querelle pero risale a tre anni fa quando l'agnete del portiere era alle prese con il primo rinnovo del contratto del suo assistito con il Milan. La giornalista sportiva della Rai su Twitter si era lasciata andare, secondo la ricostruzione di Liberoquotidiano.it, al seguente commento: "Donnarumma non deve indossare la maglia della Nazionale per almeno un anno. Codice etico? Quale peggior esempio di chi tradisce per i soldi? Chi indossa quella maglia deve essere un esempio per i giovani e lui non lo è più". Parola di fuoco che scatenarono, dopo qualche giorno, la risposta di Raiola direttamente in conferenza stampa.

"Ho sentito dire da Paola Ferrari che Donnarumma dovrebbe lasciare la Nazionale per il codice etico, detto da una che ha il marito che gestisce i fondi e che pensa ai soldi quando si sveglia al mattino e quando va a letto la sera. Perciò io mi i*****o con quella Paola. Come ti permetti di dire codice etico. Ma vaf******o tu e tutto il fondo Carlyle" era stata la risposta pepata di Raiola sempre secondo la ricostruzione di Liberoquotidiano.it. Il giudice ha però dato ragione a Raiola.

Secondo il quotidiano milanese, il tribunale di Roma avrebbe rigettato la domanda di risarcimento avanzata da Ferrari, non reputando “le dichiarazioni in questione una condotta diffamatoria”. Nello specifico l’aver mandato la giornalista a quel paese “non costituire condotta icone a ledere la reputazione, nonostante l’indubbia trivialità”. "Sono della linea che le sentenze vanno accettate, ma ricorrerò comunque in appello" la controffensiva immediata di Ferrari che ha così dovuto provvedere a pagare le spese legali.

