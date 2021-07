Stasera in tv, 5 luglio, le inchieste di Report su Rai3: cosa accade nelle carceri e la transizione ecologica

05 luglio 2021 a

Stasera in tv va in onda su Rai3, dalle ore 21,20, il terzo appuntamento con il ciclo best of estivo di Report - la trasmissione di Sigfrido Ranucci - che torna in onda con il replay di alcuni dei servizi più riusciti delle ultime stagioni. Di seguito alcune delle anticipazioni della puntata di oggi lunedì 5 luglio 2021.

Le novità sono i servizi sui fatti di Santa Maria Capua Vetere (cosa è accaduto nelle carceri a marzo-aprile 2020?) e la transizione energetica (l'idrogeno è un'opportunità).

La scorsa settimana, Ranucci si era occupato di 5 inchieste. Nella prima la trasmissione di Rai3 indagato sulla vicenda del Metropol e sul legame tra il partito della Lega, guidato da Matteo Salvini e l’oligarca di Dio, il russo Konstantin Malofeev, vicinissimo a Putin. Poi il servizio dedicato al caffè, ha seguito il filo di altri reportage su alimenti, come il Kamut, il cacao amaro e il Prosecco. Ranucci ha affrontato il tema della gestione e dello smaltimento delle capsule, ha presentato alcune analisi scientifiche sulle sostanze contenute e ha mostrato l’esempio virtuoso di Nespresso. Quindi l’inchiesta che ha trattato il tema della sulla regolamentazione delle etichette delle acque minerali e sulle differenze tra acqua potabile e acqua minerale. Con la crescita esponenziale di piattaforme come Twitch, di proprietà di Amazon, vengono evidenziate delle lacune finanziarie interne al settore, come la mancanza di un codice Ateco per gli streamer. Infine l'inchiesta sulla memoria a breve termine: Report ha analizzato la problematica legata all’alto volume di dati in rete, misurabili in zettabyte: milioni di miliardi di gigabyte.

