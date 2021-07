Concorsi, bando per 345 posti per segretari comunali e provinciali

05 luglio 2021 a

a

a

Concorsi, il ministero dell'Interno pubblicherà un bando per 345 posti per segretari comunali e provinciali. Il Dpcm del 21 giugno 2021, ancora in attesa di registrazione della Corte dei Conti, ha autorizzato il ministero dell’Interno ad avviare le procedure relative al corso concorso per l’accesso in carriera per 174 segretari comunali, incrementando in tal modo il contingente di 171 segretari comunali già precedentemente autorizzato.

Concorsi pubblici, flop della riforma Brunetta: pochi candidati e stipendi bassi

Con il bando di concorso si procederà, quindi, all’assunzione di entrambi i contingenti autorizzati, per un totale di 345 nuove iscrizioni all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Inoltre, il 5 luglio terminano le prove orali del concorso per l’assunzione di 224 segretari comunali. Tali prove si sono svolte, per la prima volta per l’amministrazione dell’Interno, con modalità telematiche per consentire, in un periodo di emergenza sanitaria, la conclusione del concorso con la massima celerità, in soli sei mesi, e garantire la sicurezza dei candidati. Gli ammessi al corso di formazione nella sessione ordinaria, inizieranno le prescritte attività didattiche, già programmate, nel prossimo mese di settembre.

Il ministro Cartabia annuncia due nuovi concorsi al ministero della Giustizia

A seguito della conclusione delle prove orali, sarà, inoltre, avviata la procedura per una sessione aggiuntiva dello stesso corso concorso, finalizzata all’iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, alla quale sono ammessi a partecipare coloro che hanno conseguito il punteggio minimo di idoneità ai fini dell’ammissione alla sessione ordinaria e non si sono collocati in posizione utile e, su domanda, gli idonei dei concorsi per l’accesso al terzo, quarto e quinto corso-concorso rimasti esclusi dalla frequentazione dei corsi di formazione che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità. Queste selezioni fanno parte dei 119 mila posti nella pubblica amministrazione che saranno messi a bando entro la fine dell'anno nelle varie amministrazioni dello stato.

Concorsi, nel 2021 previste 119 mila assunzioni a tempo indeterminato nella pubblica amministrazione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.