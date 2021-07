Discoteche, riapertura in vista: Locatelli spiega le regole: "Green pass e capienza ridotta"

05 luglio 2021 a

Discoteche, riapertura in vista. Manca solo la data per far tornare a lavorare anche i locali da ballo ma intanto il presidente del consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, Franco Locatelli, ha illustrato le regole a cui dovranno sottostare i proprietari dei locali. "È vero che riapriranno le discoteche, ma solo nelle regioni in zona bianca e al 50 per cento alla capienza e solo per chi ha il green pass. Non è una riapertura indiscriminata, in autunno molto dipenderà dalla responsabilità dei nostri comportamenti e dall’andamento della campagna vaccinale", ha spiegato Locatelli questa mattina ai microfoni di Radio Anch’Io Sport su Radio 1.

Ormai un po' da tutti gli schieramenti politic sono arrivate sollecitazioni al governo per riaprire questi locali. "Mentre l’Europa balla, in Italia, nonostante il via libera del Cts, non c’è ancora una data per la riapertura delle discoteche. Un settore in ginocchio che merita certezze esattamente come le altre attività che hanno patito le chiusure della pandemia", ha detto il governatore della Liguria e leader di Cambiamo, Giovanni Toti.

"Qualche istante dopo il fischio finale di Italia-Belgio caroselli, cori e una bellissima festa documentata da foto e video, a piazza del Popolo a Roma. Altre immagini ieri, quelle del Pride a Napoli, con musica, esibizioni sul palco e migliaia di persone che ballano, in piazza. Sono immagini simbolo di un’Italia che ha voglia di vita e di riscatto ma che stridono con la perdurante chiusura delle discoteche. Qualcuno può spiegare il senso di tutto questo?", ha chiesto il deputato di Fratelli d'Italia, Mauro Rotelli. "L’Italia è l’unico Paese in cui ad oggi non c’è una data di riapertura per le discoteche e i locali da ballo", aveva detto anche Matteo Salvini ieri da Brindisi, nel corso di una iniziativa della Lega.

