Paolo Fox, oroscopo della settimana dal 3 al 10 luglio: la classifica dei segni | Video

Paolo Fox ha fatto l'oroscopo della settimana che va da sabato 3 al 10 luglio. In collegamento con Uno Mattina Weekend, l'astrologo ha fatto la consueta classifica dei segni zodiacali nell'ambito del programma condotto da Anna Falchi e Beppe Convertini (per rivedere la puntata si può guardare il video cliccando qui, a partire dal minuto 44).

Oroscopo del Corriere di sabato 3 luglio 2021, qui di seguito che cosa dicono le stelle

Come al solito Paolo Fox è partito dal segno meno fortunato, che questa settimana è la Vergine. Nel collegamento Fox si è rivolto a Rita Dalla Chiesa, ospite della trasmissione e nata sotto questo segno, per illustrare cosa attende tutti i vergine nei prossimi giorni. A seguire, settimana non al top anche per gli Scorpione, seguiti dall'Acquario, Pesci e Capricorno. In settimana posizione i Gemelli, seguiti da Bilancia, Sagittario e Ariete. Podio, invece, per Toro, Cancro e Leone. Paolo Fox attualmente è meno presente in tv che in passato, anche se non mancano come sempre i suoi libri sull'oroscopo annuale o quelli dedicati ai vari segni. L'ultimo uscito riguarda l'oroscopo dell'estate, come ha pubblicizzato lui stesso dal proprio profilo Instagram.

