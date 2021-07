Malika, i soldi della raccolta fondi spesi per Mercedes e cane di razza: "Beni necessari"

02 luglio 2021 a

E' bufera su Malika Chalhy, la ragazza cacciata di casa perché lesbica e per la quale era stata indetta una raccolta fondi grazie alla quale aveva ottenuto 140.000 euro circa. Soldi che secondo chi ha promosso l'iniziativa la ragazza avrebbe dovuto usare per vivere e aiutare le persone in difficoltà come lei. In realtà Malika ha usato con questa finalità solo una parte del denaro. Altri li ha spesi per una Mercedes usata da 17.000 euro e un cagnolino di razza (un bulldog francese) da 2.500.

La ragazza di Castelfiorentino che vive a Milano, intervistata da Selvaggia Lucarelli, per Tpi, ha confessato di aver comprato "una bella macchina". "Ho 22 anni potevo comprarmi un'utilitaria e non l'ho fatto", ha detto. Poi c'è il costosissimo bulldog francese, considerato "bene di prima necessità. Sono amante di questa razza - ha ribadito e ho preso un bulldog. La Mercedes e il bulldog sono beni necessari". "Malika? In principio non l'avevo riconosciuta, ha comprato il cane più caro - ha affermato Simone, titolare di un allevamento a Fiorenzuola -. Non sono cani per tutte le tasche. Ma Malika ne ha comprato uno e ha speso 2.470 euro pagando lei con due bonifici". Simone ha anche aggiunto di essere rimasto stupito quando ha scoperto chi fosse Malika perché se la ricorda con una Mercedes nuova di zecca e "pretendeva una strana riservatezza, come se io non avessi dovuto esistere".

La ragazza è diventata popolare con il suo racconto choc che aveva indotto la Procura di Firenze ad aprire un'inchiesta. "Se torni ti ammazziamo, meglio il carcere che una figlia lesbica", l'avevano minacciata i genitori. E subito era scattata una gara di solidarietà per aiutarla a rifarsi una vita. Che lei ora vive così. In pochi mesi è diventata una bandiera del movimento Lgbt, dividendosi tra manifestazioni e ospitate televisive. Ora ha diviso l'opinione pubblica: da chi la attacca per aver speso i soldi della raccolta fondi in beni superflui e chi la difende perché Malika deve essere libera di spendere il suo denaro come vuole.

