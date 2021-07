Covid, in aumento contagi varianti Delta e Kappa. L'Iss: "Serve tracciamento dei casi"

02 luglio 2021 a

Le varianti del Covid, Delta e Kappa, sono segnalate in crescita in Italia. "Sebbene in assoluto i nuovi casi di siano in diminuzione, la proporzione di casi di infezione da virus Sars-Cov-2 causati da varianti Delta e Kappa è in aumento in Italia. La maggior parte di questi casi è attribuibili a focolai circoscritti riportati in varie parti del paese", ha evidenziato la bozza del report Iss-ministero della Salute sui dati del monitoraggio relativi al periodo 21-27 giugno.

"Poiché la variante Delta sta portando ad un aumento dei casi anche in Paesi con alta copertura vaccinale - si legge ancora nella bozza - è opportuno realizzare un capillare tracciamento e sequenziamento dei casi. E' necessario raggiungere una elevata copertura vaccinale ed il completamento dei cicli di vaccinazione per prevenire ulteriori recrudescenze di episodi di aumentata circolazione del virus sostenute da varianti emergenti con maggior trasmissibilità. E' opportuno mantenere elevata l’attenzione, così come applicare e rispettare le misure necessarie per evitare un aumento della circolazione virale". Intanto sulla situazione delle varianti e della pandemia in generale è intervenuto l'infettivologo del Sacco di Milano, Massimo Galli: "Oggi, considerando la presenza dei vaccini anti Covid, è inaccettabile anche un solo morto a causa del coronavirus, seppure toccherà accettare qualche altro decesso, purtroppo. Dobbiamo fare le cose bene. E farci arrivare anche altro virus dall’Inghilterra non è una brillante idea", così ha spiegato l'esperto durante la trasmissione Agorà Estate, in merito soprattutto al possibile arrivo in Italia di tifosi inglesi per la partita degli Europei, prevista sabato 3 luglio a Roma, Inghilterra-Ucraina.

"Ricordiamoci anche - ha aggiunto ancora Galli - che la variante inglese l’abbiamo in Italia ed è inevitabile che diventi la variante preponderante nel nostro Paese. Dobbiamo solo sperare che, pur preponderante, non porti centinaia o migliaia di casi".

