Concorsi scuola, le date delle prove scritte per insegnanti: ci sono 6.129 posti

Concorsi della scuola, ecco le date delle prove scritte. Si inizia domani, venerdì 2 luglio, per proseguire poi da lunedì 5 a giovedì 8 luglio, nell'ambito dei concorsi ordinari per gli insegnanti. Si parte da quelli dedicati alle discipline scientifiche "STEM" per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Oggi, in Gazzetta Ufficiale, il bando che semplifica le regole del concorso, attuando quanto previsto dal nuovo decreto sostegni approvato a maggio e dal decreto legge numero 44 del 2021, che ha consentito di rendere più agili i concorsi in periodo pandemico. Fisica, Matematica, Matematica e Fisica, Matematica e Scienze, Scienze e Tecnologie informatiche, queste le discipline coinvolte dalla prima tornata concorsuale, anche in coerenza con le misure di rafforzamento per l’apprendimento di queste discipline contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La procedura "STEM" sarà rapida: ci saranno una prova scritta a risposta disciplinare multipla computer based, che comprenderà anche Inglese e Informatica, e una prova orale. Poi si procederà con la graduatoria. I posti a bando sono 6.129 suddivisi fra le varie discipline, oltre 60 mila le candidate e i candidati iscritti alle prove.

La quota maggiore di candidati concorre per Matematica e Scienze (classe di concorso A28 - scuole secondarie di I grado): sono oltre 39mila. Le prove saranno predisposte dal Ministero che si avvarrà di più Università per la loro stesura. Con il Pnrr e i massicci pensionamenti avvenuti in questi ultimi anni nella pubblica amministrazione, sono tanti i concorsi pubblici che saranno banditi dalle varie amministrazioni dello Stato. Una stima fatta dal dipartimento della Funzione pubblica ha previsto 119 mila posti a bando solo entro la fine del 2021, come riportato nell'articolo correlato di seguito.

