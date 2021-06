Prostituzione a Bergamo, malviventi pronti a usare giovani madri per il proprio tornaconto

Christian Campigli 30 giugno 2021 a

Sfruttamento della prostituzione, riciclaggio del denaro sporco e prestiti con tassi da autentici usurai. Non si faceva davvero mancare niente la banda, organizzata in modo gerarchico, che gestiva numerose attività illegali, a Bergamo e in Romania. Un'organizzazione sgominata dai carabinieri del nucleo investigativo, che hanno arrestato sette persone, tre nel nostro paese e altre quatto a Bucarest. L’indagine è la prosecuzione dell’operazione “Bergamo”, che nel giugno 2019 aveva portato allo smantellamento del gruppo criminale capeggiato da Constantin Adrian Murariu, accusato di operare da anni la “tratta delle bianche” dalla Romania alla provincia di Bergamo di giovani ragazze, che venivano destinate alla prostituzione su strada.

La seconda parte delle indagini si è concentrata sulla ricostruzione dei patrimoni illeciti accumulati dai membri al vertice dell’associazione dedita allo sfruttamento del meretricio. Grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali, e a numerose testimonianze è emerso un quadro, se possibile, ancora più inquietante di quello affiorato due anni fa. I malviventi prestavano denaro con tassi d’interesse che superavano persino il trenta per cento mensile. Soldi che venivano offerti alle stesse prostitute. Queste ultime però, in breve tempo, diventavano vere e proprie schiave dell'organizzazione malavitosa. Prima perdevano quel poco che avevano, case, automobili e, eventualmente, qualche gioiello. Infine la libertà. Diventando merce da piazzare sulle strade italiane. Le indagini sono state completate grazie ad una imponente acquisizione e alla successiva analisi di documenti bancari e catastali proveniente da istituti di credito italiani, tedeschi e rumeni.

Sono state identificate almeno venti vittime, tutte di nazionalità rumena. Il giudice per le indagini preliminari di Brescia ha disposto nei confronti degli indagati anche il sequestro preventivo ai fini della confisca di numerosi beni immobili e conti correnti. Nello specifico, si tratta di tre appartamenti e due garage del valore di centocinquanta mila euro, sei terreni agricoli da cinquantamila euro (tutti situati in Romania) e alcuni depositi bancari che superano gli ottantamila euro. A questi vanno aggiunti altri due appartamenti ed un garage in provincia di Bergamo (per l'esattezza a Bonate Sopra e Seriate) del valore complessivo di oltre trecentomila euro, già sequestrati nel 2019. Persone senza scrupoli, che parlavano delle giovani ragazze come “di merce da usare, spostare e che deve rendere” e non come di esseri umani. Il loro fine era il guadagno, ad ogni costo. Una rete di malviventi pronti a tutto, anche ad usare giovani madre disperate per il proprio, squallido, tornaconto.

