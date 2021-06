Covid, 679 nuovi casi: in aumento i morti. Sono 42, ma 22 arrivano per via di un ricalcolo

29 giugno 2021 a

a

a

Trend stabilmente in calo quello dei contagi da Covid in Italia. Sono 679 infatti i nuovi casi nelle ultime 24 ore rispetto ai 389 di lunedì 28 (ma con molti meno test), a fronte appunto di 190.635 tamponi effettuati, che determinano un tasso di positività dello 0,36%. Questo quanto emerge dai dati del bollettino del ministero della Salute diffusi martedì 29 giugno. I morti sono stati 42 nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 28 registrati lunedì. Il dato è però frutto di un ricalcolo della Regione Campania in merito a 22 decessi "ascrivibili ad un periodo compreso tra novembre 2020 e maggio 2021".

Ancora mascherine all'aperto in Campania: polemiche bipartisan sulla scelta di De Luca

I guariti sono 2.493 e gli attualmente positivi scendono a 52.824 (1.858 in meno rispetto al giorno precedente). I ricoverati nei reparti ordinari sono 1.676, 20 in meno rispetto a lunedì 28. Le terapie intensive registrano 270 ricoverati (-19 unità) con 9 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare si trovano 50.878 persone. La regione con il maggior numero di casi è la Campania (117), seguita da Sicilia (99), e Lombardia (98).

"Green pass, attenzione alla truffa su Whatsapp": l'allarme della polizia postale

Intanto sono più di ventimila i casi di Coronavirus registrati nelle ultime ore in Gran Bretagna e 23 i decessi. Si tratta di un dato in calo rispetto ai 22.868 contagi confermati il giorno precedente, ma dati ufficiali di governo riferiscono comunque di 20.479 casi. In aumento il numero dei morti, tre quelli registrati il giorno precedente. Continua a pieno ritmo, tuttavia, la campagna vaccinale. Le autorità fanno sapere che oltre 44,5 milioni di persone in Gran Bretagna hanno ricevuto una dose del vaccino contro il coronavirus, mentre più di 32,7 milioni hanno ottenuto anche la seconda. Questo significa che l’84.6 per cento della popolazione ha ottenuto almeno una dose e il 62,1 per cento è completamente vaccinato. Resta tuttavia ancora in dubbio la final four degli Europei a Wembley con 60.000 persone previste allo stadio.

Le indennità "premio" dei sanitari umbri tagliate di 2,8 milioni. Per il Mef c'è un errore contabile

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.